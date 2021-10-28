 Меркель запросила Шольца приєднатися до її зустрічей на саміті G20 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2021

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Новини

Меркель запросила Шольца приєднатися до її зустрічей на саміті G20

Анґела Меркель запросила свого потенційного наступника Олафа Шольца приєднатися до її двосторонніх зустрічей на саміті Великої двадцятки. Серед інших там у неї заплановані переговори з президентом США Джо Байденом.

Потенційний наступник Анґели Меркель Олаф Шольц

Потенційний наступник Анґели Меркель Олаф Шольц

Анґела Меркель запросила потенційного наступного канцлера Німеччини, нинішнього міністра фінансів ФРН Олафа Шольца приєднатися до її двосторонніх переговорів із світовими лідерами під час саміту Великої двадцятки (G20), який відбудеться цими вихідними в Римі (Італія). Про це в четвер, 28 жовтня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на слова високопосадовця німецького уряду.

Такі спільні зустрічі покликані надіслати "спеціальний сигнал" про послідовність країни в рамках G20, додає агентстсво AFP. Серед інших, у порядку денному Меркель - зустріч із президентом США Джо Байденом.

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Нова німецька коаліція

Нині у Німеччині відбуваються офіційні коаліційні перемовини між соціал-демократами, зеленими та Вільною демократичною партією. До кінця листопада вони планують підготувати коаліційну угоду, а обрання  нового канцлера Німеччини та складу уряду очікується на пленарному парламентському тижні, який розпочнеться 6 грудня. Ймовірним наступником Меркель стане Шольц - кандидат від партії-переможця виборів у ФРН - СДПН.

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