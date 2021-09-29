 Армін Лашет нарешті привітав Олафа Шольца з перемогою СДПН на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2021

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Новини

Армін Лашет нарешті привітав Олафа Шольца з перемогою СДПН на виборах

Кандидат у канцлери ФРН від ХДС/ХСС Армін Лашет листом привітав кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца з перемогою його партії на виборах до Бундестагу.

Олаф Шольц та Армін Лашет

Олаф Шольц та Армін Лашет

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) Армін Лашет (Armin Laschet) листом привітав кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца (Olaf Scholz) з перемогою його партії на виборах до Бундестагу. Лист надійшов у середу, 29 вересня, повідомила агенція AFP з посиланням на джерела в обох партіях.

Голова ХСС, прем'єр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) привітав Шольца з першим місцем на виборах напередодні. Натомість від Лашета такого привітання публічно не лунало. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) привітала свого заступника в уряді, міністра фінансів Шольца "з успіхом на виборах" 27 вересня.

Нагадаємо, на парламентських виборах у ФРН перемогу з невеликою перевагою здобула Соціал-демократична партія Німеччини, яка набрала 25,7 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців, що стало його найгіршим результатом в історії. Партія "Союз-90/Зелені" отримала 14,8 відсотка голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.

Утім, Лашет залишає відкритою можливість утворення уряду із Зеленими та ВДП. Шольц своєю чергою також хоче утворити коаліцію з цими двома партіями. За його словами, правлячий дотепер блок ХДС/ХСС має піти в опозицію. Як соціал-демократи, так і консерватори вже запропонували Зеленим та вільним демократам розпочати зондувальні переговори щодо можливої коаліції.

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