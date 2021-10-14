Понад 800 мільйонів людей у світі потерпають від голоду - звіт

Кількість людей, які нині страждають від голоду у світі, сягнула 811 мільйонів - це на чверть більше, ніж рік тому. При цьому ще 41 мільйон людей перебуває на межі голоду. Про це свідчать останні показники глобального індексу голоду (GHI), який складає німецька неурядова організація Welthungerhilfe, що надає допомогу людям, які потерпають від голоду. Новий звіт організація оприлюднила в Берліні в четвер, 14 жовтня.
У документі наголошується, що причинами погіршення ситуації цьогоріч стали зміни клімату, пандемія коронавірусу, а також війни і конфлікти, яких побільшало останніми роками.
"Там, де йде війна, руйнується інфраструктура, спустошуються поля, люди тікають із сіл", - підкреслив генеральний секретар Welthungerhilfe Матіас Моґґе (Mathias Mogge).
Найбільше від голоду потерпають Африка і Азія
Індекс голоду GHI враховує кількість людей, які потерпають від недоїдання і дефіциту калорій у їжі. Також відстежується якість вживаних продуктів, береться до уваги кількість дітей віком до 5 років, які мають недостатню вагу, і рівень дитячої смертності.
Нині, за даними GHI, найбільше від голоду потерпає Сомалі. "Дуже серйозний" рівень занепокоєння викликає ситуація в Центральноафриканській Республіці, Чаді, Демократичній Республіці Конго, Мадагаскарі і Ємені. Досягти хоча б "низького" рівня голоду до кінця десятиліття у цих країнах не вдасться, прогнозують фахівці організації. Також проблема голоду гостро стоїть в Південно-Східній Азії.
У Welthungerhilfe відзначили, що ситуація буде й надалі загострюватися. Дані глобального індексу голоду свідчать, що до 2030 року в 47 країнах рівень голоду зросте з "низького" до "серйозного" або "надзвичайного". В організації припускають, що такими темпами досягнення однієї з цілей стійкого розвитку ООН - "нульовий голод до 2030 року" - виглядає примарним. "Ми чітко бачимо, що прогрес сповільнився чи навіть пішов у зворотньому напрямку", - наголосила одна з дослідниць GHI Міріам Вімерс (Miriam Wiemers).
За даними річного звіту ООН про продовольчу безпеку та харчування у світі, оприлюдненого влітку, протягом 2020 року у світі кількість тих, хто голодує, зросла на 18 відсотків у порівнянні з 2019-им роком - на приблизно 118 мільйонів людей. Усього у 2020 році 2,37 мільярда людей у світі не мали постійного доступу протягом року до достатнього харчування. Це майже кожна третя людина на планеті.
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Екстремальний сезон дощів
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Автор: Мартін Кюблер