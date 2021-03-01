Німеччина виділить 200 мільйонів євро на боротьбу з голодом у Ємені

Німеччина зобов'язалася виділити 200 мільйонів євро на боротьбу із загрозою голоду в охопленому війною Ємені. Про це у понеділок, 1 березня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час виступу на віртуальній донорській конференції, організованій ООН, Швейцарією та Швецією.

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За словами Мааса, термінове виділення фінансування на гуманітарні програми для Ємену є питанням "життя та смерті", передає агенція AFP. Враховуючи драматичну ситуацію в Ємені, конференція планує зібрати 3,85 мільярда доларів (3,18 мільярда євро) міжнародної допомоги. Минулого року для країни було зібрано 1,9 мільярда доларів, що вдвічі менше, ніж було потрібно.

Війна у Ємені

Конфлікт у Ємені триває з серпня 2014 року. Внутрішнє протистояння переросло у повномасштабні бойові дії у 2015 році після вторгнення до країни військ коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, яка підтримує одну зі сторін конфлікту, яка протистоїть повстанцям-хуситам, котрих підтримує Іран. Останній вважається головним суперником Саудівської Аравії у боротьбі за регіональне лідерство.

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Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги. Через тривалий збройний конфлікт практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в Ємені як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу в світі. За даними організації, смерть від голоду загрожує, зокрема, 400 тисячам дітей в країні.