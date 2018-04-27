Кім Чен Ин заявив про проблеми з їжею у Північній Кореї

Продовольча ситуація в Північній Кореї загострюється через пандемію коронавірусу та минулорічний тайфун. По це на пленарному засіданні центрального комітету Трудової партії заявив лідер країни Кім Чен Ин, повідомило в середу, 16 червня, державне інформаційне агентство KCNA.

Кім закликав чиновників врегулювати "ситуацію з продовольством для людей", яка "зараз є складною". За його словами, проблема частково спричинена невиконанням аграрним сектором плану виробництва зерна, що спричинено тайфуном минулого року. Кім також заявив, що треба готуватися до розширення обмежень через коронавірус.

За його словами, за перші шість місяців 2021 року економіка країни продемонструвала "покращення в цілому", а загальний обсяг промислової продукції виріс на 25 відсотків у порівнянні з попереднім роком. Втім, в економіці відбувається низка "відхилень від норм", наголосив Кім.

На додаток до серії природних катастроф, включаючи повені та шторми, та пандемію коронавірусу, країна також зазнає жорстких міжнародних санкцій через програму ядерної зброї. Північна Корея, яка і так є закритою країною, швидко закрила свої кордони через пандемію, що сильно вплинуло на торгівлю з Китаєм. У березні експерт ООН з прав людини Томаш Оджеа Кінтана заявив Раді з прав людини, що вплив пандемії сприяє "смерті від голоду" у КНДР. Навіть до пандемії коронавірусу понад 40 відсотків населення мали нестачу продовольства, зазначав Кінтана в попередньому звіті.