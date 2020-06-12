Кім Чен Ин оголосив про нищівний провал економічного плану КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин визнав майже повний провал п'ятирічного плану економічного розвитку країни. Виступаючи 5 січня на відкритті з'їзду Трудової партії Кореї, він заявив, що цілі в рамках плану, який повинен був бути виконаний до кінця 2020 року, не були досягнуті практично в жодному секторі економіки, передає в середу, 6 січня, північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

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За його словами, допущені помилки повинні бути ретельно проаналізовані. При цьому Кім відзначив "блискучі успіхи" Трудової партії і народу КНДР, який під час пандемії коронавірусу "рішуче долав труднощі".

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Очікується, що на партійному з'їзді, який за всю історію країни проводиться лише у восьмий раз, буде прийнятий наступний п'ятирічний економічний план. Також має бути затверджена нова політична лінія щодо США і Південної Кореї.

1 січня Кім Чен Ин, відмовившись від традиційного новорічного звернення до народу, написав жителям країни від руки лист з привітаннями, в якому подякував за підтримку правлячої партії "у важкі часи".