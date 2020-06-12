 Кім Чен Ин оголосив про нищівний провал економічного плану КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Новини

Кім Чен Ин оголосив про нищівний провал економічного плану КНДР

Цілі північнокорейського п'ятирічного плану не були досягнуті практично ні в одному з секторів економіки. Про це лідер КНДР Кім Чен Ин заявив на відкритті з'їзду правлячої в країні Трудової партії.

Кім Чен Ин виступає на відкритті VIII з'їзду Трудової партії Кореї

Кім Чен Ин виступає на відкритті VIII з'їзду Трудової партії Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин визнав майже повний провал п'ятирічного плану економічного розвитку країни. Виступаючи 5 січня на відкритті з'їзду Трудової партії Кореї, він заявив, що цілі в рамках плану, який повинен був бути виконаний до кінця 2020 року, не були досягнуті практично в жодному секторі економіки, передає в середу, 6 січня, північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

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За його словами, допущені помилки повинні бути ретельно проаналізовані. При цьому Кім відзначив "блискучі успіхи" Трудової партії і народу КНДР, який під час пандемії коронавірусу "рішуче долав труднощі".

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Очікується, що на партійному з'їзді, який за всю історію країни проводиться лише у восьмий раз, буде прийнятий наступний п'ятирічний економічний план. Також має бути затверджена нова політична лінія щодо США і Південної Кореї.

1 січня Кім Чен Ин, відмовившись від традиційного новорічного звернення до народу, написав жителям країни від руки лист з привітаннями, в якому подякував за підтримку правлячої партії "у важкі часи".

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Північна Корея знову випробувала ракетні системи

КНДР провела пуск двох ракет малої дальності, що подолали відстань 230 кілометрів і впали в Японському морі, повідомили в Сеулі. Це вже четверті випробування протягом місяця.  

Світом ширяться спекуляції про раптове погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина

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