Північна Корея не бачить необхідності в нових переговорах зі США

Північна Корея не вбачає необхідності у нових переговорах зі США з питання ядерного роззброєння. Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном "як інструмент" для розв'язання внутрішньої "політичної кризи" в Сполучених Штатах, цитує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заступника міністра закордонних справ КНДР Чо Сон Хі у суботу, 4 липня.

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Так у північнокорейському зовнішньополітичному відомстві відреагували на чутки про можливу наступну зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.

Кількома днями раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав провести зустріч Кіма і Трампа до листопадових виборів президента в США. Невдовзі заступник держсекретаря США Стівен Біган прибуде до Південної Кореї, щоб обговорити перемовини з КНДР, що зайшли в глухий кут.

Зустрічі лідерів США і КНДР

Нагадаємо, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і пусків міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера у червні 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, що зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети.

На саміті лідерів Південної та Північної Кореї у вересні того ж року КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Друга зустріч Трампа і Кім Чен Ина в лютому 2019 року в Ханої закінчилася без досягнення жодних домовленостей з питання ядерної програми Північної Кореї.

Згодом інформагенції КНДР і Південної Кореї неодноразово повідомляли про запуски ракет малої дальності на північнокорейській території. Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР будь-які випробування балістичних ракет.

Останні тижні позначились посиленням конфронтації Пхеньяна та Сеула. У червні КНДР підірвала міжкорейський офіс зв'язку в прикордонному Кесоні, а також ухвалила рішення повернути війська в демілітаризовану зону.