Північна Корея не бачить необхідності в нових переговорах зі США
Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном як засіб для вирішення внутрішньої політичної кризи, заявили в МЗС КНДР. Раніше до нових переговорів Трампа і Кіма закликав президент Південної Кореї.
Президент США Дональд Трамп (п) та північнокорейський лідер Кім Чен Ин під час зустрічі в Ханої, лютий 2019 року
Північна Корея не вбачає необхідності у нових переговорах зі США з питання ядерного роззброєння. Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном "як інструмент" для розв'язання внутрішньої "політичної кризи" в Сполучених Штатах, цитує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заступника міністра закордонних справ КНДР Чо Сон Хі у суботу, 4 липня.
Так у північнокорейському зовнішньополітичному відомстві відреагували на чутки про можливу наступну зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.
Кількома днями раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав провести зустріч Кіма і Трампа до листопадових виборів президента в США. Невдовзі заступник держсекретаря США Стівен Біган прибуде до Південної Кореї, щоб обговорити перемовини з КНДР, що зайшли в глухий кут.
Зустрічі лідерів США і КНДР
Нагадаємо, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і пусків міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера у червні 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, що зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети.
На саміті лідерів Південної та Північної Кореї у вересні того ж року КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Друга зустріч Трампа і Кім Чен Ина в лютому 2019 року в Ханої закінчилася без досягнення жодних домовленостей з питання ядерної програми Північної Кореї.
Згодом інформагенції КНДР і Південної Кореї неодноразово повідомляли про запуски ракет малої дальності на північнокорейській території. Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР будь-які випробування балістичних ракет.
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.