Північна Корея знову випробувала ракетні системи

Північнокорейські військові провели чергове випробування ракетних систем. У неділю, 29 березня, поблизу північнокорейського міста Вонсан у бік Японського моря запущені два об'єкти, повідомили військові в Сеулі, передає агенція новин AFP.

За даними південнокорейських військових, обидві запущені ракети подолали відстань у 230 кілометрів на максимальній висоті 30 кілометрів, після чого впали в акваторії Японського моря неподалік від виключної економічної зони Японії.

В самому Пхеньяні поки що не повідомили, чи йшлося під час пуску про випробування ракет новітніх оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) чи надгабаритних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Украй недоречно"

Представники уряду Південної Кореї назвали проведення пусків у той час, коли весь світ переймається боротьбою з коронавірусом, "вкрай недоречним" жестом.

Нинішнє випробування - вже четверте з початку місяця. За цей час військові КНДР провели під час навчань кілька пусків ракет новітніх оперативно-тактичних ракетних комплексів різних типів і снарядів надгабаритних реактивних систем залпового вогню.

Раніше, на початку року, північнокорейський правитель Кім Чен Ин оголосив намір не дотримуватися мораторію на проведення ракетних та ядерних випробувань.

Наявні системи фіксації зараження короновірусом у світі та окремих регіонах не дають даних про поширення вірусу в Північній Кореї, оскільки вони не повідомляються місцевою владою.