Світова авіація прагнутиме скоротити викиди CO2 до нуля до 2050 року

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), що об'єднує понад 290 авіакомпаній, в понеділок, 4 жовтня, підтримала спільний меморандум про доведення до "чистого нуля" викидів вуглецю до 2050 року. Таким чином авіакомпанії нарощують свої зусилля щодо стримування глобального потепління, порівняно з обіцянкою 12-річної давнини скоротити викиди до 2050 року вдвічі, інформує Reuters.

"Для авіації нульовий показник є сміливим, зухвалим зобов'язанням, - визнав гендиректор IATA Віллі Уолш. - Це важливе рішення, яке ми повинні ухвалити сьогодні, забезпечить майбутнім поколінням свободу літати".

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Щоб виконати такі наміри, авіакомпаніям доведеться додатково зменшити викиди CO2 на 325 мільйонів тонн - в першу чергу за рахунок переходу на біологічне авіаційне паливо та впровадження нових гібридно-електричних технологій.

Авіакомпанії йдуть на такий радикальний крок під тиском національних регуляторів та екологічних активістів, стурбованих виконанням Паризької угоди про обмеження нагрівання планети. Для запобігання катастрофічним змінам клімату вчені пропонують скоротити чисті викиди вуглецю до нуля до середини сторіччя.

Галузь все ще у кризі

Світова авіація переживає не найкращі часи через пандемію COVID-19, яка радикально обмежила пасажирські перевезення. Асоціація прогнозує збільшення перевезень до 3,4 мільярда пасажирів у 2022 році, що відповідатиме рівню 2014 року, втім, цей показник все ще буде значно нижчим за 4,5 мільярда пасажирів, перевезених у 2019 році.

Фінансові результати авіаційної галузі покращуються, втім, за прогнозами IATA, вона лишатиметься збитковою і наступного 2022 року.

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"Ми вже пройшли найглибшу точку кризи. Хоча серйозні проблеми залишаються, шлях до відновлення стає все більш очевидним", - зазначив під час саміту Віллі Уолш.