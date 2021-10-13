 Шлях біженців - з Білорусі до Бранденбурга | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.10.2021

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Європа

Шлях біженців - з Білорусі до Бранденбурга

Кількість іноземців, які через Польщу та Білорусь нелегально потрапляють на територію Німеччини, зростає. Більшість з них тимчасово опиняються в бранденбурзькому Айзенхюттенштадті.

Табір для біженців у Айзенхюттенштадті

Табір для біженців у Айзенхюттенштадті

Ховек щасливий: кілька днів тому він знайшов прихисток у таборі для біженців у бранденбурзькому Айзенхюттенштадті. У нього є дах над головою, тепле ліжко та їжа. Ніхто на нього не кричить, ніхто не жене геть. Зовсім не так, як у Польщі чи в Білорусі, розповідає 29-річний перукар із Сирії. "Білоруси погрожували нам зброєю і наказували йти в Польщу. Поляки блокували дорогу і кричали: "Повертайтеся в Білорусь!" Так вони й ходили туди-сюди, розповідає Ховек англійською мовою. Він, як і інші мігранти, по-справжньому боявся померти. "У нас не було нічого з їжі, було холодно і мокро. Ми бачили вовків", - пригадує він. Люди пили росу з листя дерев або з брудного струмка. Так тривало упродовж восьми днів.

29-річний Ховек із Сирії

29-річний Ховек із Сирії

Група заблукала, люди втратили один одного з поля зору. Зрештою, Ховеку вдалося непомітно потрапити до Польщі. За кілька кілометрів від кордону він знайшов водія, який погодився відвезти його до німецького Франкфурта-на-Одері за 2500 доларів. Ховек розповідає, що це було таксі, але, ймовірно, це було приватне авто, а водій хотів непогано заробити. Там його виявили німецькі поліцейські і привезли в табір для біженців в Айзенхюттенштадті.

Кількість біженців зростає

Упродовж останніх тижнів кількість іноземців, які так само, як Ховек, незаконно потрапили до Німеччини через Білорусь і Польщу, зростає. Більшість з них перетинають кордон у федеральній землі Бранденбург. У серпні федеральна поліція затримала там 200 іноземців, які нелегально перетнули кордон. У вересні їх було вже більше 1500. Для порівняння: за попередні місяці таких осіб було лише 26. Тільки 30 вересня німецькі прикордонники зупинили дві вантажівки, в кожній з яких сиділи по 40 осіб з Іраку, Ірану та Сирії. "Ми виходимо з того, що цього місяця чотири тисячі, а наступними місяцями може прибути ще більше людей", -  каже Олаф Янсен Янсен (Olaf Jansen), керівник табору в Айзенхюттенштадті.

У будівлі колишньої казарми тепер розміщують біженців

У будівлі колишньої казарми тепер розміщують біженців

Табір на околицях цього невеликого провінційного міста на сході Німеччини складається з кількаповерхових будівель, в яких раніше розташовувалися казарми. Вони захищені парканом, біля входу на територію табору встановлено шлагбаум і пост охорони. Але жителі табору можуть безперешкодно виходити за його межі і повертатися назад. "Це табір біженців, а не тюрма", - каже один зі співробітників.

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Десяток мігрантів сидять на майданчику, що заріс травою, - жінки, чоловіки різного віку і діти. У таборі можна розмістити до 3500 осіб. Довелося обладнати додаткові місця. Для тих, хто щойно прибув і мусить відбути карантин, встановили житлові блоки - контейнери. Крім того, на перший час для ночівель є намети, які опалюються.

У Бранденбурзі припускають, що до кінця жовтня всі місця для розміщення біженців будуть заповнені. Бранденбурзька міністерка соціального забезпечення Урсула Нонненмахер (Ursula Nonnenmacher) повідомила минулого тижня земельним округам, що вони мають бути готові прийняти більше біженців. Наразі в міністерстві говорять про те, що в округах розподілять 5423 осіб. У липні йшлося про 3173 мігрантів.

Шанси на краще життя в Німеччині?

Трирічний Ріван не грається з іншими дітьми і не відходить від свого батька Сабаха. Схоже, що і через шість днів в таборі в Айзенхюттенштадті хлопчик ще досі боїться заблукати. Сабах - іракський курд. Він залишив свою батьківщину разом з дружиною і трьома дітьми. Чотири рази їх затримували на білорусько-польському кордоні. Жителі польського прикордоння дали їм пити і принесли дітям сухий одяг. Але, за словами Сабаха, прикордонники відправили їх назад в ліс. Він побоювався, що діти можуть загинути від переохолодження, якщо спатимуть на сирій землі. Нарешті, їм вдалося пробратися непоміченими польськими охоронцями і знайти водія, який за гроші привіз їх до польсько-німецького кордону. Сабах сподівається, що в Німеччині, де курдам не треба боятися переслідувань, у його дітей буде більше шансів на краще життя. Мрія, що має небагато шансів на втілення в реальність.

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Згідно з Дублінським регламентом, клопотання про надання притулку повинна розглядати та країна, де біженець вперше перетнув кордон Євросоюзу. У разі нелегальних мігрантів, затриманих на польсько-німецькому кордоні, нескладно довести, на території якої країни ЄС вони опинилися спочатку. І самі мігранти свій маршрут не приховують. У Німеччині вони можуть подати клопотання, але, ймовірно, їх повернуть назад в Польщу. Минулого року на цій підставі 3000 осіб були вислані з Німеччини в сусідню країну. Лише для невеликої кількості біженців зробили виняток з гуманітарних міркувань.

У Бранденбурзі готуються до погіршення ситуації

Незрозуміло, як на такі рішення будуть впливати ухвалені  в Польщі 14 жовтня поправки до закону про іноземців. Нововведення дозволяють відразу ж відхиляти прохання про міжнародний захист, подані тими, хто перетнув польський кордон не через офіційний пункт пропуску, і видворяти нелегальних мігрантів назад на територію, з якої вони прийшли. Втім, польські прикордонники й так це роблять - і не в пунктах пропуску, а в лісах і болотах. Оскільки Білорусь, як і Польща, на деяких ділянках кордону встановила огорожу, долати перешкоди стає дедалі складніше. Біженці буквально опиняються в пастці між колючим дротом з обох боків.

Бранденбург очікує збільшення потоку біженців. В Айзенхюттенштадті підготували додаткові намети

Бранденбург очікує збільшення потоку біженців. В Айзенхюттенштадті підготували додаткові намети

Бранденбурзький міністр внутрішніх справ Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen) закликає інші федеральні землі виявити солідарність і прийняти частину біженців. Водночас він вимагає реакції Єврокомісії і німецького міністерства закордонних справ. "Я очікую, що лукашенківській торгівлі людьми нарешті буде покладено край. Ми в Айзенхюттенштадті можемо долати лише симптоми цієї хвилі біженців. Причина знаходиться у Мінську і має бути зупинена", - сказав Штюбґен під час пресконференції в таборі в Айзенхюттенштадті. Тим часом у Франкфурті-на-Одері федеральна поліція готується до подальшого загострення ситуації на кордоні. На території міста вже розміщені мобільні туалети, якими можуть користуватися мігранти.

Дивитись відео 25:48

"Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу - "Європа у фокусі" (06.09.2021)

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

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