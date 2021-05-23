 Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження

За викидами зольного пилу українські електростанції забруднюють повітря більше за країни ЄС, Туреччину і Західні Балкани разом узяті, з'ясували екологи.

Луганська ТЕС у Щасті

Луганська ТЕС у Щасті

Вугільні теплові електростанції України є лідерами за масштабами забруднення повітря у Європі. Про це у вівторок, 25 травня, повідомляє українська громадська екологічна організація "Екодія" з посиланням на нове дослідження міжнародного аналітичного центру EMBER.

Згідно з розрахунками аналітиків, Українські ТЕС продукують 72 відсотки усіх викидів зольного пилу в Європі. Це більше, ніж виробляють аналогічні електростанції країн ЄС, Туреччини і Західних Балкан разом узятих.

Серед топ-10 станцій з найбільшими викидами зольного пилу в Україні знаходиться вісім: Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Зміївська, Вуглегірська, Слов’янська і Ладижинська ТЕС. У "Екодії" зазначають - усі вони були введені в експлуатацію в 60-70-их роках минулого століття.

Мікрочастки зольного пилу у забрудненому повітрі є причиною близько 80 відсотків передчасних смертей, пов’язаних з викидами вугільних електростанцій у Європі, додають екологи.

Бурштинська ТЕС - найбрудніша в Європі

За двома іншими показниками - двоокисом сірки та оксидами азоту - Україна продукує 27 відсотків та 16 відсотків всіх викидів у Європі відповідно. Таким чином українські ТЕС є лідерами за забрудненням європейського повітря двоокисом сірки та посідають третє місце серед забруднювачів оксидами азоту.

При цьому Бурштинська ТЕС посідає перше місце за обсягами забруднення двоокисом сірки та друге місце - за обсягами забруднення зольним пилом. Вона є найстарішою серед топ-10 станцій-забруднювачів повітря у Європі - її було введено в експлуатацію в 1964 році.

Автори дослідження зауважують, що з часу приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство у 2011 році жодна з українських ТЕС не була приведена у відповідність до вимог Директив ЄС щодо викидів, які забруднюють повітря.

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