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Енергетична криза

Забруднення повітря

Тема

Забруднення повітря - потрапляння в повітря шкідливих для довкілля та здоров'я людини речовин.

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Докладно

Оборонні укріплення на одеському пляжі

Викиди, брухт і пожежі: як війна нищить довкілля України

Викиди, брухт і пожежі: як війна нищить довкілля України

Про те, як війна б'є по довкіллю України та чому клімат зазнаватиме впливу і після її завершення - в інтерв'ю DW.
Природа й екологія1 липня 2022 р.
Смог у Лондоні

Смерть через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)

Смерть через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)

Швейцарія: що таке синтетичне паливо? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Суспільство15 листопада 2021 р.
Лондон

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі"

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі"

Смерть через брудне повітря у Великобританії. Афганські біженці застрягли в готелі в Албанії. Енергія сонця у Швейцарії.
Суспільство15 листопада 2021 р.25:40 хв.
Київське море "цвіте"

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)

Наскільки амбітні кліматичні цілі, які Україна ставить перед собою, та як саме будуть їх досягати?
Природа й екологія10 листопада 2021 р.
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Україна і зміна клімату

Україна і зміна клімату

Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?
Природа й екологія9 листопада 2021 р.06:42 хв.
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Життя без шкідливого впливу на довкілля

Життя без шкідливого впливу на довкілля

Дивіться, як німецький бізнесмен вирішив змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу.
Природа й екологія6 жовтня 2021 р.02:37 хв.