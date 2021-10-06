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Забруднення повітря
Тема
Забруднення повітря - потрапляння в повітря шкідливих для довкілля та здоров'я людини речовин.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Викиди, брухт і пожежі: як війна нищить довкілля України
Викиди, брухт і пожежі: як війна нищить довкілля України
Про те, як війна б'є по довкіллю України та чому клімат зазнаватиме впливу і після її завершення - в інтерв'ю DW.
Природа й екологія
01.07.2022
1 липня 2022 р.
Смерть через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)
Смерть через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)
Швейцарія: що таке синтетичне паливо? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Суспільство
15.11.2021
15 листопада 2021 р.
Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі"
Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі"
Смерть через брудне повітря у Великобританії. Афганські біженці застрягли в готелі в Албанії. Енергія сонця у Швейцарії.
Суспільство
15.11.2021
15 листопада 2021 р.
25:40 хв.
Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)
Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)
Наскільки амбітні кліматичні цілі, які Україна ставить перед собою, та як саме будуть їх досягати?
Природа й екологія
10.11.2021
10 листопада 2021 р.
Україна і зміна клімату
Україна і зміна клімату
Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?
Природа й екологія
09.11.2021
9 листопада 2021 р.
06:42 хв.
Життя без шкідливого впливу на довкілля
Життя без шкідливого впливу на довкілля
Дивіться, як німецький бізнесмен вирішив змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу.
Природа й екологія
06.10.2021
6 жовтня 2021 р.
02:37 хв.
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