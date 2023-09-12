У яких містах Європи найбрудніше повітря

98 відсотків людей, що живуть у Європі, дихають повітрям, забруднення якого перевищує гранично допустиму норму ВООЗ. DW проаналізувала, де в Європі найвищий рівень забруднення повітря та з чим це пов'язано.

Майже все населення Європи живе у містах із сильно забрудненим повітрям, де середній річний показник концентрації найдрібніших частинок та пилу вищий за гранично допустиму Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) норму. Майже кожна людина на європейському континенті дихає таким повітрям, яке, як доведено, шкідливе для здоров'я і може стати причиною смерті.

Забруднення повітря підвищує ризик захворювань серця та дихальних шляхів та знижує тривалість життя. "З нинішнім рівнем забруднення повітря багато людей хворітимуть. Зрозуміло, що менше забруднення повітря може знизити цю кількість", - говорить Марк Нівенхашен, директор Інституту глобального здоров'я в Барселоні (ISGlobal).

Наскільки брудне повітря у Європі?

DW спільно з European Data Journalism Network проаналізувала дані із супутника Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS). Цей аналіз показав, що у 2022 році майже всі люди в Європі - 98 відсотків населення - проживали в регіонах, де концентрація дрібних частинок та пилу у повітрі перевищувала встановлену ВООЗ норму. Виняток становили такі країни, як Ісландія, Фінляндія, Норвегія та Швеція.

За даними ВООЗ, щорічна середня концентрація найдрібніших частинок та пилу в повітрі не повинна перевищувати 5 мікрограмів на кубометр. Один мікрограм у тисячу разів менше ніж один міліграм. Згідно з проведеним аналізом, цей показник у найбільш забруднених регіонах Європи щорічно в середньому сягає приблизно 25 мікрограмів на кубічний метр повітря.

Про сильне забруднення повітря в окремих європейських містах відомо давно. Але новий аналіз даних вперше пропонує багатосторонній погляд на проблему в Європі загалом: ми порівнюємо масштаб забруднення у різних регіонах, показуємо, де покращилася якість повітря та де погіршилася. Крім того, ці дані показують, що робиться на політичному рівні, щоб зробити повітря чистішим.

Що таке PM2,5

Комбінацію найдрібніших частинок різних матеріалів, шкідливих речовин та пилу у повітрі скорочено називають PM2,5. Ці шкідливі речовини неможливо побачити неозброєним оком. Їхній середній діаметр становить менше 2,5 мікрометрa, що приблизно в 30 разів тонше за одну волосину.

Незважаючи на те, що існує багато інших шкідливих для здоров'я речовин, у дискусії про чистоту повітря найчастіше йдеться саме про найдрібніші частки. Тому що існують чіткі наукові докази їхнього негативного впливу на здоров'я.

Де у світі повітря чистіше, ніж у Європі

Якість повітря в Європі в цілому краща, ніж в інших регіонах світу. У містах на півночі Індії, наприклад, у Нью-Делі, Варанасі або Агрі, концентрація PM2,5 у повітрі може досягати понад 100 мікрограмів на кубометр.

У Європі найбільший показник становить близько 25 мікрограмів на кубометр. Але навіть за порівняно низьких показників по Європі забруднення повітря має серйозні наслідки для здоров'я людей.

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Нові правила ЄС про якість повітря приписують середньорічний показник концентрації шкідливих речовин трохи більше 10 мікрограмів на кубометр. А комітет з екології в Європарламенті запропонував дотримуватися рекомендацій ВООЗ, згідно з якими концентрація в повітрі найдрібніших частинок та пилу не повинна перевищувати 5 мікрограмів на кубометр.

Але навіть 10 мікрограмів вже були б поліпшенням у порівнянні з актуальними стандартами, які допускають концентрацію в 20 мікрограмів на кубометр - що в чотири рази вище, ніж нинішня допустима ВООЗ норма.

Де найбрудніше повітря в Європі

Особливо забруднене зараз у Європі повітря в долині річки По в Італії та таких великих європейських містах, як Афіни, Барселона і Париж. Екологи та вчені, які займаються питаннями здоров'я населення, вважають, що нові правила ЄС мають запозичити гранично допустиму ВООЗ норму, але це стало б серйозним викликом.

"Показники ЄС стосуються не лише питань здоров'я, а й економічних аргументів. А показник, рекомендований ВООЗ, було встановлено експертами, які брали до уваги лише питання здоров'я, - каже дослідник Нівенхашен. - Я сподіваюся, що ЄС вирішить дотримуватися норм ВООЗ. Але деякі будуть наводити як аргумент те, що це дорого".

Скількох смертей можна було б запобігти, очистивши повітря

Відомства, що займаються питаннями екології, повідомляють, що щороку тисячі людей передчасно йдуть із життя через хвороби, викликані забрудненням повітря. У середині лютого 2023 року багато міст в Італії в долині річки По накрив смог. Особливо це стосувалося Ломбардії та Венеції. Згідно з дослідниками з Copernicus, щоденний середній показник концентрації найдрібніших частинок та пилу в Мілані, Падуї та Вероні виріс, досягнувши більш ніж 75 мікрограмів на кубометр.

Частково причина в географічному положенні регіону: він знаходиться в оточенні гір, тому забруднення повітря, викликане логістикою, промисловістю, сільським господарством та опаленням будинків, залишається в долині.

Наукове видання The Lancet опублікувало дослідження на підставі даних 2015 року, згідно з якими близько 10 відсотків смертей у таких містах, як Мілан, можна було б уникнути, якби середній показник концентрації шкідливих частинок у повітрі знизився приблизно до 10 мікрограм на кубометр.

Дослідники дійшли висновку, що сумарно 100 тисяч смертей можна було б щороку запобігти, якби великі міста Європи знизили показник на п'ять мікрограмів на кубометр. Але регіон річки По йде іншим шляхом.

"На додаток до невигідного географічного положення ми робимо абсолютно протилежне тому, що маємо робити", - каже Анна Жерометта, адвокат і президент Cittadini per l'Aria, італійської НУО, яка виступає за суворіші правила щодо забруднення повітря в Італії. На думку Жерометти, нинішні заходи боротьби із забрудненням повітря через вихлопи автомобілів, опалення житла, м'ясного виробництва надто слабкі.

Що можуть зробити політики

У деяких регіонах Польщі показники забруднення повітря є найвищими у Європі. Але з 2018 року, коли вперше проводився аналіз, вони постійно зменшуються.

Один із прикладів - Краків. Це друге за величиною місто у Польщі. У 2018 році показник забруднення повітря там складав майже 25 мікрограмів на кубометр. До кінця 2022 року він зменшився майже на 20 відсотків. У сусідніх містах Катовіце, Глівіце, Тучні, Познані та Варшаві повітря стало чистішим.

До цього польська влада ухвалила рішення модернізувати систему опалення у багатьох житлових будинках, які у Польщі називають "курцями". "Ми називаємо їх курцями, тому що вони виробляють багато диму, - каже Піотр Сіржей з екологічної організації Polish Smog Alert. - Майже 800 тисяч з них будуть замінені, але все ще лишаться три мільйони. Це повільний процес". У регіоні Кракова у 2019 році заборонили опалювати будинки дровами та вугіллям. Майже всі старі системи опалення там уже замінили сучасними.

Як громадська думка впливає на процес

Кампанія із переобладнання систем опалення знизила викиди у 18 польских містах Фото: Omar Marques/Getty Images

Коли десять років тому у Польщі говорили про забруднення повітря, люди не вважали це за проблему. Нині все змінилося. "Найбільший успіх полягає в тому, що змінилося сприйняття", - каже Сіржей. Закон, звісно, важливий. Але політики робитимуть те, що хочуть виборці.

В Італії існує подібна проблема. "Люди не розуміють серйозності проблеми забруднення повітря. Ми не можемо усвідомити наслідків того, чого ми не бачимо", - каже еколог Жерометта. Але ситуація змінюється. Майже половина європейського населення вважає, що якість повітря за останні десять років погіршилася. Це підтвердило і торішнє опитування, проведене "Євробарометром".

Більшість людей у ЄС сприймають хвороби, спричинені забрудненням повітря, як серйозну проблему. Багато опитаних зізналися, що погано поінформовані про актуальні стандарти. Але серед тих, хто себе вважає поінформованим, більшість вважає, що правила ЄС щодо якості повітря мають бути жорсткішими.

Дані та методика цього аналізу представлені тут .

Цей проект здійснено у співпраці з багатьма медіа, що входять до European Data Journalism Network .

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