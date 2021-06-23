Названо місто з найбруднішим повітрям у Німеччині

За даними Європейського агентства з довкілля, у ФРН найбільше від забруднення повітря страждають жителі Берліна. Хоча в масштабах ЄС ситуацію в місті оцінюють як порівняно добру.
Панорама Берліна
Жителі Геттінгена можуть зітхнути з полегшенням: у порівнянні з усіма іншими великими містами Німеччини, тут - найчистіше повітря. Про це йдеться в новому звіті Європейського агентства з довкілля (EEA), повідомляє сайт Statista. А яка ситуація в інших німецьких мегаполісах?
Де у Німеччині добре дихати?
Експерти EEA здійснили заміри на предмет вмісту в повітрі дрібнодисперсних частинок (тобто - мікроскопічного пилу) в 323 містах Європи, в тому числі - в 52 містах Німеччини. Дослідження проводилося в 2019 і 2020 роках.
Згідно з даними проведеного аналізу, у Німеччині найнижчий рівень концентрації частинок атмосфері (particulate matter, PM) зафіксований в нижньосаксонському Геттінгені, де середньорічний показник становив близько 7,3 мікрометра на кубічний метр. До групи великих німецьких міст з гарною якістю повітря також потрапили Фрайбург, Дармштадт, Любек і Ганновер.
Натомість ситуація в столиці Німеччини - Берліні - не така радісна. Тут концентрація частинок PM становила 13,1 мікрометра на кубічний метр. Це - найвищий рівень забруднення повітря по всій Німеччині. У рейтинг німецьких міст з особливо забрудненим повітрям також потрапили Гельзенкірхен, Пассау, Нюрнберг і Шпайєр.
Втім, в масштабах Європи ситуація в містах Німеччини оцінюється як порівняно добра. Так, в місті з найбруднішим повітрям, яким визнано польський Новий Сонч, середньорічний показник вмісту частинок PM в атмосфері становив близько 27,3 мікрограма на кубічний метр - при загальноєвропейській граничній нормі у 25 мікрометрів на кубічний метр повітря.
Європейське агентство з довкілля не здійснює моніторинг якості повітря в Україні, відповідно дані про це відсутні і на карті спостереження агентства. Утім, у жителів української столиці ця тема регулярно викликає серйозну стурбованість.
Київ у полоні пилової бурі, 22 червня 2021
Нагадаємо, що у квітні 2020-го року Київ навіть очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря. Завідувач відділу інформатики довкілля Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець зазначив тоді в інтерв'ю DW, що найчастіше причинами смогу у столиці України стають пилові бурі, пожежі та промислові викиди. Натомість комплексні дослідження забруднення повітря не ведуться, а офіційна статистика занижена, додав науковець.
Цього тижня Київ знову накрила пилова буря. За даними управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації (КМДА), у столиці, а також на лівобережній частині України, панує "Астраханський суховій" - повітряна маса з пилом, яку занесло з Прикаспійського регіону.
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В яких містах ЄС та України найлегше дихати? (02.11.2018)
В яких містах ЄС та України найлегше дихати? (02.11.2018)
11 вражаючих фактів про дерева
60 тисяч різних видів
На планеті Земля росте близько трьох трильйонів дерев, відповідно до дослідження науковців Єльського університету. Зокрема, 60 тисяч відомих видів, понад половина з яких - ендемічні, тобто зустрічаються лише в одній країні. Бразилія, Колумбія та Індонезія є домівками більшості видів дерев. Погана новина: нині дерев на 46 відсотків менше, ніж на початку людської цивілізації.
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Дерева "мігрують", щоб врятуватися від змін клімату
Дерева не можуть самі викоренитися та кудись рушити, але центри їхньої популяції зміщуються з часом під впливом змін клімату. Спостереження за 86 видами дерев між 1980 та 2015 роками в США показало, що 73 відсотки мігрували на захід, де збільшується кількість опадів. Інші вирушили до полюсів, ймовірно, щоб уникнути спеки. В середньому, дерева пересувалися на 16 кілометрів за десятиліття.
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Дерева охолоджують міста
Дерева не лише створюють тінь, вони також здатні зменшувати екстремальні температури, вбираючи сонячну радіацію та випаровуючи вологу у повітря через листя. Улітку міста можуть перетворюватися від спеки на так звані "теплові острови". Американське дослідження 2019 року виявило, що покрив з дерев обсягом 40 відсотків площі міста чи більше може знизити влітку температуру на п'ять градусів.
11 вражаючих фактів про дерева
Дерева вбирають атмосферне забруднення
Дерева вбирають вуглекислий газ з атмосфери та відіграють таким чином ключову роль у боротьбі з кліматичними змінами. Їхнє листя здатне фільтрувати з повітря тверді частинки та токсичні гази на кшталт нітроген діоксиду та сульфур діоксиду. Нещодавнє дослідження з Великобританії виявило, що біла береза, тис та бузина можуть знизити кількість частинок на 79, 71 та 70 відсотків відповідно.
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Цілюща сила дерев
Дерева можуть знизити наш рівень стресу та допомогти почуватися щасливішими та здоровішими. Декілька досліджень показали, що перебування на природі, навіть споглядання на дерева та квіти з вікна, можуть знизити кров'яний тиск, підняти імунітет, покращити сон, зменшити прояви депресії та неспокою й навіть пришвидшити одужання після операції.
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Дерева "розмовляють" між собою
Ліси мають власну систему комунікації - майже як підземний інтернет. Вона дозволяє деревам обмінюватися поживними речовинами й посилати попереджувальні сигнали про засуху чи хворобу. Дерева спілкуються через взаємодію з ґрунтовими грибами, відому як мікориза. Дослідження показали, що береза (на фото) та хвойні дерева використовують цю систему, щоб транспортувати воду, вуглець та поживні речовини.
11 вражаючих фактів про дерева
Дерева посилають сигнали в повітря
Дерева не можуть утекти, щоб урятувати своє листя від атаки голодних рослиноїдних тварин. Але вони можуть виділити в повітря хімічні речовини - леткі органічні сполуки - щоб попередити інші дерева свого виду про небезпеку. Дослідження показують, що інші дерева відповідають посиленим виробництвом токсинів проти рослиноїдних тварин, які, як у випадку з акацією (на фото), роблять листя гіркими.
11 вражаючих фактів про дерева
Дерева кличуть на допомогу
Потрапивши в оточення паразитів, деякі види дерев та рослин, зокрема, яблуні, томати, огірки, лімська квасоля, випускають у повітря хімічні речовини, щоб попередити про атаку хижаків. Найчастіше ці хижаки - комахи. Європейські дослідження виявили, що дерева, на які напали гусениці, посилають хімічний сигнал, щоб привабити птахів, що харчуються гусеницями, таких як велика синиця (на фото).
11 вражаючих фактів про дерева
Мафусаїл багато чого пережив
Дерева живуть на планеті довше за всі інші організми. Одне дерево може прожити сотні та навіть тисячі років. Відповідно до офіційного списку найстаріших дерев, найдовше на планеті живе брістлеконська сосна у каліфорнійських Білих горах. Дерево на ім'я Мафусаїл досягло віку 4850 років. Точне місце, де росте Мафусаїл, тримають в таємниці, щоб захистити його від вандалів.
11 вражаючих фактів про дерева
Гігант Гіперіон
Найвище дерево в світі росте в каліфорнійському національному парку "Редвуд". Це - секвоя вічнозелена. Дерево на ім'я Гіперіон сягає заввишки 115,85 метра - це вище, ніж Біг-Бен чи Статуя Свободи. Вважається, що гігантові, виявленому у 2006 році, декілька сотень років.
11 вражаючих фактів про дерева
Іще один рекордсмен
Каліфорнія стала також домівкою ще однієї гігантської секвої на ім'я Генерал Шерман, яку вважають найбільшим деревом за обсягом та масою. Дерево витягнулось у височінь на 83,8 метрів та сягає 7,7 метрів у діаметрі. Звання найтовстішого у світі отримало дерево Туле, екземпляр таксодіума мексиканського у Мексиці, штаті Оахака. Туле має діаметр 11,6 метрів та обвід 42 метри.