Названо місто з найбруднішим повітрям у Німеччині

Жителі Геттінгена можуть зітхнути з полегшенням: у порівнянні з усіма іншими великими містами Німеччини, тут - найчистіше повітря. Про це йдеться в новому звіті Європейського агентства з довкілля (EEA), повідомляє сайт Statista. А яка ситуація в інших німецьких мегаполісах?

Де у Німеччині добре дихати?

Експерти EEA здійснили заміри на предмет вмісту в повітрі дрібнодисперсних частинок (тобто - мікроскопічного пилу) в 323 містах Європи, в тому числі - в 52 містах Німеччини. Дослідження проводилося в 2019 і 2020 роках.

Згідно з даними проведеного аналізу, у Німеччині найнижчий рівень концентрації частинок атмосфері (particulate matter, PM) зафіксований в нижньосаксонському Геттінгені, де середньорічний показник становив близько 7,3 мікрометра на кубічний метр. До групи великих німецьких міст з гарною якістю повітря також потрапили Фрайбург, Дармштадт, Любек і Ганновер.

Натомість ситуація в столиці Німеччини - Берліні - не така радісна. Тут концентрація частинок PM становила 13,1 мікрометра на кубічний метр. Це - найвищий рівень забруднення повітря по всій Німеччині. У рейтинг німецьких міст з особливо забрудненим повітрям також потрапили Гельзенкірхен, Пассау, Нюрнберг і Шпайєр.

Читайте також: У Німеччині істотно покращилася якість повітря

Де ситуація гірша, ніж в Німеччині?

Втім, в масштабах Європи ситуація в містах Німеччини оцінюється як порівняно добра. Так, в місті з найбруднішим повітрям, яким визнано польський Новий Сонч, середньорічний показник вмісту частинок PM в атмосфері становив близько 27,3 мікрограма на кубічний метр - при загальноєвропейській граничній нормі у 25 мікрометрів на кубічний метр повітря.

Європейське агентство з довкілля не здійснює моніторинг якості повітря в Україні, відповідно дані про це відсутні і на карті спостереження агентства. Утім, у жителів української столиці ця тема регулярно викликає серйозну стурбованість.

Київ у полоні пилової бурі, 22 червня 2021

Нагадаємо, що у квітні 2020-го року Київ навіть очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря. Завідувач відділу інформатики довкілля Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець зазначив тоді в інтерв'ю DW, що найчастіше причинами смогу у столиці України стають пилові бурі, пожежі та промислові викиди. Натомість комплексні дослідження забруднення повітря не ведуться, а офіційна статистика занижена, додав науковець.

Цього тижня Київ знову накрила пилова буря. За даними управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації (КМДА), у столиці, а також на лівобережній частині України, панує "Астраханський суховій" - повітряна маса з пилом, яку занесло з Прикаспійського регіону.

Дивитись відео 01:54 Поділитись В яких містах ЄС та України найлегше дихати? (02.11.2018) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/37Xi7 В яких містах ЄС та України найлегше дихати? (02.11.2018)