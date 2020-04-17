Київ очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря

Повітря в Києві станом на п'ятницю, 17 квітня, вважається найзабрудненішим у світі. Про це повідомляється на порталі IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу в понад семи тисячах містах світу. Портал створено за участі фахівців програми ООН із довкілля (UNEP).

За даними порталу, Київ другий день поспіль очолює рейтинг. Станом на ранок 17 квітня показник рівня забруднення в українській столиці - 169. Увечері попереднього дня він становив 380.

Солом'янський район Києва, ранок 17 квітня

На другому і третьому місцях рейтингу - китайські міста Ханчжоу (показник 162) та Чунцин ( показник 160). До першої десятки рейтингу станом на ранок 17 квітня входять також Софія і Брюссель.

Пилова буря в Києві й пожежі в зоні відчуження

Заміри повітря в Києві 17 квітня показують перевищення концентрації продуктів горіння. У столиці України зафіксували нетипове явище - пилову бурю. У повітрі відчувається різкий сморід гару. Причиною перевищення концентрації продуктів горіння називають пожежі в Житомирській області та зоні відчуження навколо ЧАЕС, а також північно-західний вітер. Про це в ніч на 17 квітня повідомило управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації. В окремому повідомленні на Facebook управління додало, що радіаційний фон у столиці - в межах норми. Містян закликають залишатися вдома, не відчиняти вікна, проводити вологе прибирання та споживати 2-3 літри рідини на день.

Пилова буря в Ірпені, вечір 16 квітня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) стверджують, що пилова буря здійнялася через посилення швидкості вітру до 15-20 м/с західного напрямку. У ДСНС запевняють, що це не пов'язано з переміщенням повітряної маси з боку Чорнобиля. Там очікують, що 17 квітня ситуація почне покращуватися, проте залишкові явища переміщення пилових частинок спостерігатимуться ще деякий час. Через задимлення на вулиці Києва виїхала поливально-мийна техніка, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося, лісова пожежа в зоні відчуження спалахнула 4 квітня поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі у 20 гектарів. Володимирівка розташована приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля. Пожежу в Котовському лісництві вдалося загасити, однак виникли інші осередки, ближче до Чорнобильської АЕС. 9 квітня поліція вручила підозру чоловікові, якому закидають підпал. За словами правоохоронців, він розповів їм, що підпалив траву в кількох місцях поблизу закинутої місцевої ферми задля розваги. А в понеділок, 13 квітня, правоохоронці розповіли, що знайшли другого чоловіка, який зізнався у приченості до ще однієї пожежі в зоні відчуження.

Дивитись відео 05:17 Поділитись Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ax1p Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020)