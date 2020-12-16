Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео)

За рівнем смертності через забруднення повітря Україна посідає 5 місце у Європі, порахувала ВООЗ. У Києві найбільший забруднювач - транспорт. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?
У той час, як завдяки карантину повітря у багатьох європейських мегаполісах стало чистішим, у Києві цього року навпаки - кілька разів реєстрували рекордну забрудненість повітря. Смог над Києвом нависає час від часу не лише через лісові пожежі на Київщині чи Житомирщині. Постійними забруднювачами повітря в Києві є підприємства енергетики і автотранспорт. І якщо викиди з ТЕЦ як-не-як контролюються з боку Держекоінспекції, то викиди від автотранспорту не регулює ніхто. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?
Через смог у Києві та низці інших українських міст екологи вимагають розробити законодавчі зміни й довгостроковий план дій для зменшення рівня забруднення повітря. А що тим часом робити громадянам?
Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?