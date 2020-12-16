 Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.12.2020

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Політика й суспільство

Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео)

За рівнем смертності через забруднення повітря Україна посідає 5 місце у Європі, порахувала ВООЗ. У Києві найбільший забруднювач - транспорт. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?

Смог у Києві

Смог у Києві

У той час, як завдяки карантину повітря у багатьох європейських мегаполісах стало чистішим, у Києві цього року навпаки - кілька разів реєстрували рекордну забрудненість повітря. Смог над Києвом нависає час від часу не лише через лісові пожежі на Київщині чи Житомирщині. Постійними забруднювачами повітря в Києві є підприємства енергетики і автотранспорт. І якщо викиди з ТЕЦ  як-не-як контролюються з боку Держекоінспекції, то викиди від автотранспорту не регулює ніхто. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?

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Смог у Києві: хто винен і як захиститися (відео)

Через смог у Києві та низці інших українських міст екологи вимагають розробити законодавчі зміни й довгостроковий план дій для зменшення рівня забруднення повітря. А що тим часом робити громадянам?  

Що не так з екологією в Україні? (відео)

Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?  

Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (відео)

У Амстердамі мріють про екологічно чисту економіку в місті. Перші кроки вже зроблено. Сміття у каналах прибирають за допомогою повітряних бульбашок. А будматеріали виготовляють зі... стічних вод міста.  

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Смог у Києві

Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами

У Києві найбільший забруднювач - транспорт. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?  

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