Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео)

У той час, як завдяки карантину повітря у багатьох європейських мегаполісах стало чистішим, у Києві цього року навпаки - кілька разів реєстрували рекордну забрудненість повітря. Смог над Києвом нависає час від часу не лише через лісові пожежі на Київщині чи Житомирщині. Постійними забруднювачами повітря в Києві є підприємства енергетики і автотранспорт. І якщо викиди з ТЕЦ як-не-як контролюються з боку Держекоінспекції, то викиди від автотранспорту не регулює ніхто. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?