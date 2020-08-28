Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (відео)

Що не так з екологією в Україні? (відео)

Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?