Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (відео)

У Амстердамі мріють про екологічно чисту економіку в місті. Перші кроки вже зроблено. Сміття у каналах прибирають за допомогою повітряних бульбашок. А будматеріали виготовляють зі... стічних вод міста.
Найбільших втрат довкіллю завдають міста. Саме вони спричиняють 70 відсотків глобальних викидів вуглекислого газу. Нідерландська столиця Амстердам хоче стати піонером екологічно чистого господарювання і створити до 2050 року економіку замкненого циклу. В ідеалі абсолютно все має використовуватися повторно - заради захисту природи і клімату. Дивіться, як саме хочуть цього досягти:
Щороку після повеней на Закарпатті українське сміття стає приводом для міжнародних скандалів: тонни пластику через Тису потрапляють до Європи, забруднюючи там довкілля. DW дізнавалася, що заважає вирішити проблему.
Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?
Що спільного між цигарками, жуйкою, матрацом, сіллю та гелем для душу? Усе це містить пластик. Чи є у людства шанс позбутися залежності від всюдисущого пластику?