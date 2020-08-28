 Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (відео)

У Амстердамі мріють про екологічно чисту економіку в місті. Перші кроки вже зроблено. Сміття у каналах прибирають за допомогою повітряних бульбашок. А будматеріали виготовляють зі... стічних вод міста.

З поверхні міських каналів Амстердама вилучають 42 тонни пластикових відходів на рік (DW)

З поверхні міських каналів Амстердама вилучають 42 тонни пластикових відходів на рік

Найбільших втрат довкіллю завдають міста. Саме вони спричиняють 70 відсотків глобальних викидів вуглекислого газу. Нідерландська столиця Амстердам хоче стати піонером екологічно чистого господарювання і створити до 2050 року економіку замкненого циклу. В ідеалі абсолютно все має використовуватися повторно - заради захисту природи і клімату. Дивіться, як саме хочуть цього досягти:

DW.COM

Пластикове сміття на експорт: чому Закарпаття забруднює Європу (відео)

Щороку після повеней на Закарпатті українське сміття стає приводом для міжнародних скандалів: тонни пластику через Тису потрапляють до Європи, забруднюючи там довкілля. DW дізнавалася, що заважає вирішити проблему.  

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (відео)

Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?  

Як позбутися залежності від пластику? (відео)

Що спільного між цигарками, жуйкою, матрацом, сіллю та гелем для душу? Усе це містить пластик. Чи є у людства шанс позбутися залежності від всюдисущого пластику?  

Що не так з екологією в Україні? (відео)

Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?  

Також за темою

Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (28.08.2020) 28.08.2020

У Амстердамі мріють про безвідходну й екологічно чисту економіку в місті. Перші кроки вже зроблено. Сміття у каналах столиці Нідерландів прибирають за допомогою повітряних бульбашок. Ще одна унікальна технологія - виготовлення будматеріалів зі... стічних вод міста.

Plastik Plastikmüll und Müllvermeidung

Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео) 08.11.2018

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля.

Боротьба з пластиком: міфи та реальність (08.11.2018) 08.11.2018

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля.

Реклама

Докладно

Ukraine Geldscheine (denys_kuvaiev/Fotolia)

Як в Україні витрачають кошти фонду боротьби з COVID-19

DW з'ясовувала, як в Україні витрачають 66 мільярдів фонду боротьби з COVID-19.  

З поверхні міських каналів Амстердама вилучають 42 тонни пластикових відходів на рік (DW)

Як Амстердам перетворюють на екологічно чисте місто (відео)

Сміття у каналах Амстердама прибирають за допомогою повітряних бульбашок. А будматеріали виготовляють зі... стічних вод.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  