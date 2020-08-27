Пластикове сміття на експорт: чому Закарпаття забруднює Європу (відео)

Річка Тиса бере початок у верхів'ї українських Карпат та тече до сусідніх Румунії та Угорщини. Щороку після повені на Закарпатті тисячі тонн пластику, скла та інших відходів річка несе до Євросоюзу. Це стає причиною міжнародних сміттєвих скандалів. Не виняток і цей рік. Після повені на Закарпатті угорський президент вчергове адресував лідерам двох країн - України і Румунії - ноти протесту. Ситуацію зі сміттям в Україні він назвав критичною та "не гідною європейських стандартів". Дивіться репортаж DW: