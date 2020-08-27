 Пластикове сміття на експорт: чому Закарпаття забруднює Європу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.08.2020

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Політика й суспільство

Пластикове сміття на експорт: чому Закарпаття забруднює Європу (відео)

Щороку після повеней на Закарпатті українське сміття стає приводом для міжнародних скандалів: тонни пластику через Тису потрапляють до Європи, забруднюючи там довкілля. DW дізнавалася, що заважає вирішити проблему.

Пластикове сміття у річці (Imago Images/imagebroker)

Забруднена Тиса - причина міжнародних скандалів

Річка Тиса бере початок у верхів'ї українських Карпат та тече до сусідніх Румунії та Угорщини. Щороку після повені на Закарпатті тисячі тонн пластику, скла та інших відходів річка несе до Євросоюзу. Це стає причиною міжнародних сміттєвих скандалів. Не виняток і цей рік. Після повені на Закарпатті угорський президент вчергове адресував лідерам двох країн - України і Румунії - ноти протесту. Ситуацію зі сміттям в Україні він назвав критичною та "не гідною європейських стандартів". Дивіться репортаж DW:

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