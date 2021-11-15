 Смерть дитини через забруднене повітря? ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.11.2021

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Політика й суспільство

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?

Смог у Лондоні

Смог у Лондоні

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Великобританія: смерть через забруднення повітря?

05:30 Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця?

09:58 Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі?

14: 56 Північна Ірландія: куди виїжджає молодь?

21:01 Ісландія: кому належить діючий вулкан?

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Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео)

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.  

Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.  

Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео)

Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.  

Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео)

Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.  

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.  

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Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?

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Докладно

Смог у Лондоні

Смерть через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)

Швейцарія: що таке синтетичне паливо? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?  

Північний потік-2

У ФРН ще не вирішили про участь Києва у сертифікації ПП-2

У Німеччині ще не знають, коли ухвалять рішення про залучення України до сертифікації "Північного потоку-2".  