Політика й суспільство

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?

Смог у Лондоні

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами: 00:00 Великобританія: смерть через забруднення повітря? 05:30 Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? 09:58 Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? 14: 56 Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? 21:01 Ісландія: кому належить діючий вулкан?

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