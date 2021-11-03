Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Іспанія: як мешканці Ла-Пальми виживають на вулкані
06:00 Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях
12:07 Балкани: як музика об'єднує старих ворогів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/42Sfi
12:43 Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни
18:02 Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/42Sfi
Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.
Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.
Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.