Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Іспанія: як мешканці Ла-Пальми виживають на вулкані

06:00 Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях

12:07 Балкани: як музика об'єднує старих ворогів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/42Sfi

12:43 Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни

18:02 Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/42Sfi