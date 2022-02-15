Виверження вулкана – найвідоміша форма вулканізму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "виверження вулкана".

Виверження вулкана вважається геологічним стихійним лихом, яке може мати вкрай негативні наслідки для людини. Виверження вулкана може тривати від кількох годин до багатьох років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.