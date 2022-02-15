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Виверження вулкана

Виверження вулкана – найвідоміша форма вулканізму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "виверження вулкана".

Виверження вулкана вважається геологічним стихійним лихом, яке може мати вкрай негативні наслідки для людини. Виверження вулкана може тривати від кількох годин до багатьох років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти 24.01.2022

Після розливу нафти внаслідок аварії на узбережжі поблизу Ліми в Перу оголосили надзвичайну ситуацію. Аварію спричинили аномальні хвилі після виверження вулкана поблизу архіпелагу Тонга.
Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі

Виверження підводного вулкана в Полінезії викликало потужні цунамі 16.01.2022

Унаслідок виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архіпелагу Тонга досі немає зв'язку та інтернет-з'єднання. Біля берегів низки держав у тихоокеанському регіоні пройшли цунамі.
На Ла-Пальмі завершилося виверження вулкану Кумбре В'єха

На Ла-Пальмі завершилося виверження вулкану Кумбре В'єха 25.12.2021

Виверження вулкану Кумбре В'єха на крихітному іспанському острові Ла-Пальма тривало три місяці і знищило більше тисячі будинків. Постраждали також сільскогосподарські угіддя.
Кількість жертв виверження вулкана Семеру в Індонезії зростає

Кількість жертв виверження вулкана Семеру в Індонезії зростає 07.12.2021

Внаслідок виверження вулкану Семеру на острові Ява загинули щонайменше 34 людини, кількість постраждалих зростає. Президент Індонезії посилює заходи з евакуації та пошуку жертв виверження.

Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих

Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих 05.12.2021

Виверження вулкана Семеру сталося на індонезійському острові Ява. Десятки людей отримали опіки та інші поранення, сотні евакуйовані, кількість жертв може зрости.
Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом

Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом 06.11.2021

У той час як на невеликому канарському острові Ла-Пальма одні рятуються втечею від вулкана, інші літають туди як туристи-гаффери. Острів - між трагедією та туризмом.
Нові землетруси на Ла-Пальмі: на острів стікає розпечена лава

Нові землетруси на Ла-Пальмі: на острів стікає розпечена лава 10.10.2021

Після нових землетрусів Ла-Пальму накриває розпечена лава з вулкана Кумбре В'єха, виверження якого не вщухає третій тиждень.
На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана

На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана 07.10.2021

Вулкан Кумбре В'єха ніяк не заспокоїться. Експерти очікують подальших вулканічних вивержень. Лава та попіл зруйнували будинки та рослинність, утім, у довгостроковій перспективі родюча лава також дає нове життя.
Виверження вулкана на острові Ла-Пальма: лава досягла океану

Виверження вулкана на острові Ла-Пальма: лава досягла океану 29.09.2021

Лава з вулкана Кумбре-В'єха досягла океану. Влада Канарських островів наказала жителям західного узбережжя Ла-Пальми зачинити та заклеїти двері та вікна, щоб уникнути токсичних газів.
Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт

Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт 25.09.2021

Через хмари попелу від виверження вулкана Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма довелося припинити авіасполучення. За оцінками науковців, вулкан може вивергатися ще до 12-ти тижнів.
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея)

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея) 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
На Канарах вивергається вулкан Кумбре-В'єха

На Канарах вивергається вулкан Кумбре-В'єха 19.09.2021

На іспанському острові Ла-Пальма, що є частиною Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.
У ДР Конго влада евакуює місто через ризик виверження вулкана

У ДР Конго влада евакуює місто через ризик виверження вулкана 27.05.2021

Через ризик нового виверження вулкана Ньїрагонго влада Демократичної Республіки Конго евакуює цілі райони міста Гома на сході країни. У місті мешкають близько двох мільйонів людей.
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