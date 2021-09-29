На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана

Кожен, хто живе на вулканічних островах, таких як Канари, знає або має знати, що формування островів, їхня особлива родючість, а також ризики тісно пов'язані з заснулими вулканами. Вулкани можуть спочивати століттями, тисячоліттями, а потім раптово прокидаються.

За даними офіційних установ, через два тижні після виверження на Ла-Пальмі вулкан у вулканічному ланцюгу Кумбре-В'єха став "ще більш агресивним". Експерти очікують подальших вивержень найближчими днями. В горі утворилися нові щілини, з яких витікає лава і прямує до океану. Водночас на острові сталися землетруси, що також свідчить про продовження вулканічної активності.

Через десять днів після початку виверження лава на Ла-Пальмі досягла океану. На шестикілометровому шляху туди гарячі маси лави поширилися на понад 470 гектарів землі, знищивши майже 1000 будівель та подекуди цілі вулиці. 6000 людей довелося евакуювати в безпечні місця, зокрема, і через загрозу токсичних газів.

Наслідки виверження лави

Кожне виверження змінює острови, великі території покриваються шарами лави та попелу. Безпосередньо після виверження під охолодженим потоком лави нічого не росте. Перший вплив лави на морську флору і фауну "руйнівний", - розповідає Фернандо Туя, експерт з біорізноманіття та охорони навколишнього середовища з Університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії.

Організми, які накриває лавою, негайно гинуть. І минуть роки чи десятиліття доти, доки на охолодженій лаві знову розквітнуть нові рослини.

Виверження вулкана означає великі економічні втрати для економіки острова з населенням 85 000 осіб. Лава знищила численні плантації бананів, які є одним з основних джерел прибутків на Канарських островах.

Виверження вулкана на острові Ла-Пальма

Крім того, через вулканічний попіл на курортному острові довелося призупинити авіаперевезення. Втім, у четвер, 30 вересня, після чотириденної перерви рейси на острів були відновлені. Але невідомо, скільки ще часу пройде, перш ніж туризм насправді "нормалізується", тим більше, з огляду на загрозу нових вивержень.

З'явився новий мис

Під лавою поховано 470 гектарів землі, тобто 658 футбольних полів (які охоче використовують для таких порівнянь). Водночас виверження вулкана також дозволило Канарським островам рости. На західному узбережжі, де розпечена лава досягає Атлантичного океану, вже утворився мис з розплавленої породи. Наразі він займає площу близько 30 гектарів, це відповідає приблизно 42 футбольним полям. Але вулканічна активність і разом з нею острів продовжують зростати.

І навіть якщо перші наслідки дії лави на морську флору і фауну є "руйнівними", зазначає канарський експерт з питань біорозмаїття та захисту довкілля Фернандо Туя, у довготривалій перспективі ця подія може їх "збагатити". "Лава сформує скелю, яка стане місцем розмноження низки морських тварин, які через три-п'ять років можуть її колонізувати", - наголошує Туя.

Звісно, перспектива розвитку життя на морському дні не дуже може втішити людей, які зараз втратили усе, що мали. Але є вагома причина, чому люди продовжують селитися біля підніжжя та на схилах активних вулканів, незважаючи на ризик виверження. Адже лава робить ґрунт надзвичайно родючим, оскільки містить важливі поживні речовини для рослин.

Вулканічний попіл багатий на фосфор, калій і кальцій, він утримує воду. Незабаром рослини знайдуть стільки поживних речовин, що на скелі утвориться тонкий шар ґрунту. Попіл лави діє як добриво, яке забезпечує великі врожаї.

Ось чому на Ла-Пальмі є величезні плантації бананів. Щороку на 3 тисячах гектарів вирощують понад 100 000 тонн бананів. Це робить вирощування бананів на Ла Пальмі однією з найважливіших галузей економіки поряд з туризмом.

Життя у "гарячій точці"

Канарські острови виникли, вочевидь, з "гарячої точки" в земній мантії - в цій точці мантія Землі особливо нагріта. Якщо земна кора, в даному разі, Африканська плита, опиняється над такою "гарячою точкою", то крізь земну кору проникає новий вулкан. Це сталося приблизно 2-4 мільйони років тому на глибині 4000 метрів в Атлантиці.

Приблизно 1,7 мільйона років тому утворився острів вулканічного походження Ла-Пальма. Через масштабні виверження вулканічний острів досягнув нині 2436 метрів заввишки у своїй найвищій точці. Але під поверхнею води Ла-Пальма простягається на заході на глибину 4000 метрів. Це робить весь цей вулканічний комплекс загальною висотою понад 6400 метрів одним із найвищих вулканів у світі.