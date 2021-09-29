 На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2021

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Європа

На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана

Вулкан Кумбре В'єха ніяк не заспокоїться. Експерти очікують подальших вулканічних вивержень. Лава та попіл зруйнували будинки та рослинність, утім, у довгостроковій перспективі родюча лава також дає нове життя.

Spanien | La Palma Vulkanausbruch

Кожен, хто живе на вулканічних островах, таких як Канари, знає або має знати, що формування островів, їхня особлива родючість, а також ризики тісно пов'язані з заснулими вулканами. Вулкани можуть спочивати століттями, тисячоліттями, а потім раптово прокидаються.

За даними офіційних установ, через два тижні після виверження на Ла-Пальмі вулкан у вулканічному ланцюгу Кумбре-В'єха став "ще більш агресивним". Експерти очікують подальших вивержень найближчими днями. В горі утворилися нові щілини, з яких витікає лава і прямує до океану. Водночас на острові сталися землетруси, що також свідчить про продовження вулканічної активності.

Через десять днів після початку виверження лава на Ла-Пальмі досягла океану.  На шестикілометровому шляху туди гарячі маси лави поширилися на понад 470 гектарів землі, знищивши майже 1000 будівель та подекуди цілі вулиці. 6000 людей довелося евакуювати в безпечні місця, зокрема, і через загрозу токсичних газів.

Наслідки виверження лави

Кожне виверження змінює острови, великі території покриваються шарами лави та попелу. Безпосередньо після виверження під охолодженим потоком лави нічого не росте. Перший вплив лави на морську флору і фауну "руйнівний", - розповідає Фернандо Туя, експерт з біорізноманіття та охорони навколишнього середовища з Університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії.

Організми, які накриває лавою, негайно гинуть. І минуть роки чи десятиліття доти, доки на охолодженій лаві знову розквітнуть нові рослини.

Виверження вулкана означає великі економічні втрати для економіки острова з населенням 85 000 осіб. Лава знищила численні плантації бананів, які є одним з основних джерел прибутків на Канарських островах.

Виверження вулкана на острові Ла-Пальма

Виверження вулкана на острові Ла-Пальма

Крім того, через вулканічний попіл на курортному острові довелося призупинити авіаперевезення. Втім, у четвер, 30 вересня, після чотириденної перерви рейси на острів були відновлені. Але невідомо, скільки ще часу пройде, перш ніж туризм насправді "нормалізується", тим більше, з огляду на загрозу нових вивержень. 

З'явився новий мис

Під лавою поховано 470 гектарів землі, тобто 658 футбольних полів (які охоче використовують для таких порівнянь). Водночас виверження вулкана також дозволило Канарським островам рости. На західному узбережжі, де розпечена лава досягає Атлантичного океану, вже утворився мис з розплавленої породи. Наразі він займає площу близько 30 гектарів, це відповідає приблизно 42 футбольним полям. Але вулканічна активність і разом з нею острів продовжують зростати.

І навіть якщо перші наслідки дії лави на морську флору і фауну є "руйнівними", зазначає канарський експерт з питань біорозмаїття та захисту довкілля Фернандо Туя, у довготривалій перспективі ця подія може їх "збагатити". "Лава сформує скелю, яка стане місцем розмноження низки морських тварин, які через три-п'ять років можуть її колонізувати", - наголошує Туя.

Звісно, перспектива розвитку життя на морському дні не дуже може втішити людей, які зараз втратили усе, що мали. Але є вагома причина, чому люди продовжують селитися біля підніжжя та на схилах активних вулканів, незважаючи на ризик виверження. Адже лава робить ґрунт надзвичайно родючим, оскільки містить важливі поживні речовини для рослин.

Дивитись відео 02:41

Виверження вулкану на Канарах: лава поглинає будинки на Ла-Пальмі (22.09.2021)

Вулканічний попіл багатий на фосфор, калій і кальцій, він утримує воду. Незабаром рослини знайдуть стільки поживних речовин, що на скелі утвориться тонкий шар ґрунту. Попіл лави діє як добриво, яке забезпечує великі врожаї.

Ось чому на Ла-Пальмі є величезні плантації бананів. Щороку на 3 тисячах гектарів вирощують понад 100 000 тонн бананів. Це робить вирощування бананів на Ла Пальмі однією з найважливіших галузей економіки поряд з туризмом.

Життя у "гарячій точці"

Канарські острови виникли, вочевидь, з "гарячої точки" в земній мантії - в цій точці мантія Землі особливо нагріта. Якщо земна кора, в даному разі, Африканська плита, опиняється над такою "гарячою точкою", то крізь земну кору проникає новий вулкан. Це сталося приблизно 2-4 мільйони років тому на глибині 4000 метрів в Атлантиці. 

Приблизно 1,7 мільйона років тому утворився острів вулканічного походження Ла-Пальма. Через масштабні виверження вулканічний острів досягнув нині 2436 метрів заввишки у своїй найвищій точці. Але під поверхнею води Ла-Пальма простягається на заході на глибину 4000 метрів. Це робить весь цей вулканічний комплекс загальною висотою понад 6400 метрів одним із найвищих вулканів у світі.

  • Вулкан прокинувся

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Вулкан прокинувся

    Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.

  • Рятуючись від лави

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рятуючись від лави

    Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.

  • Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.

  • Науковці контролюють вулкан з повітря

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Науковці контролюють вулкан з повітря

    Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.

  • Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.

  • Рідкісний природний спектакль

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рідкісний природний спектакль

    Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.

    Автор: Філіпп Белль


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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея)

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.  

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23/09/2021*** A police officer orders journalists to leave the area during a media tour near the volcano on the island of La Palma in the Canaries, Spain, Wednesday, Sept. 22, 2021. A volcano on a small Spanish island in the Atlantic Ocean erupted on Sunday, forcing the evacuation of thousands of people. Experts say the volcanic eruption and its aftermath on a Spanish island could last for up to 84 days. The Canary Island Volcanology Institute said Wednesday it based its calculation on the length of previous eruptions on the archipelago. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт 25.09.2021

Через хмари попелу від виверження вулкана Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма довелося припинити авіасполучення. За оцінками науковців, вулкан може вивергатися ще до 12-ти тижнів.

Lava and smoke rise following the eruption of a volcano in the Cumbre Vieja national park at El Paso, on the Canary Island of La Palma, September 19, 2021. REUTERS/Borja Suarez

На Канарах вивергається вулкан Кумбре-В'єха 19.09.2021

На іспанському острові Ла-Пальма, що є частиною Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.

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Докладно

Spanien | La Palma Vulkanausbruch

На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана

Лава руйнує все на своєму шляху, утім, у довгостроковій перспективі вона забезпечує родючість ґрунту на острові.  

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