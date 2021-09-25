 Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт

Через хмари попелу від виверження вулкана Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма довелося припинити авіасполучення. За оцінками науковців, вулкан може вивергатися ще до 12-ти тижнів.

Хмари диму і попелу над островом Ла-Пальма

Хмари диму і попелу над островом Ла-Пальма

На іспанському острова Ла-Пальма довелося припинити авіасполучення через хмари попелу, спричинені виверженням вулкану Кумбре-В'єха. Як заявила компанія-оператор Aena, на летовищі розпочалися очисні роботи, але ситуація може змінитися у будь-який момент, повідомляє у суботу, 25 вересня, агенція AFP.

Напередодні компанії-оператору вже довелося скасувати сім рейсів. Крім того, місцева влада розпорядилася евакуювати ще кілька районів міста Ель-Пасо після того, як понад шість тисяч людей до цього залишили свої домівки.

Читайте також: Виверження вулкана у ДР Конго: лава зупинилася біля міста

Лава вже знищила сотні будинків та сільськогосподарських ділянок. За оцінками місцевої влади, наразі збитки від виверження вулкану становлять понад 400 мільйонів євро. За даними науковців, виверження вулкану може тривати ще від трьох до 12-ти тижнів.

Нагадаємо, 19 вересня на острові Ла-Пальма, що належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Тривалий час вулкан вважався сплячим. До цього на острові, де проживають близько 85 тисяч осіб, уже приблизно тиждень фіксували підвищення сейсмічної активності. З 11 до 15 вересня в регіоні зареєстрували понад тисячу землетрусів магнітудою до 3,4.

Дивитись відео 02:41

Виверження вулкану на Канарах: лава поглинає будинки на Ла-Пальмі (22.09.2021)

  • Вулкан прокинувся

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Вулкан прокинувся

    Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.

  • Рятуючись від лави

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рятуючись від лави

    Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.

  • Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.

  • Науковці контролюють вулкан з повітря

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Науковці контролюють вулкан з повітря

    Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.

  • Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.

  • Рідкісний природний спектакль

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рідкісний природний спектакль

    Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.

    Автор: Філіпп Белль


Реклама

Докладно

Symbolbild Wahlurne Bundestagswahl

Вибори до Бундестагу: найважливіші питання й відповіді

Вибори до Бундестагу 26 вересня тримають у напрузі не тільки ФРН. DW пропонує огляд найважливішого про це голосування.  

China Wechselkurs Yuan US-Dollar

В Україні поки не чекають на швидкий наступ бізнесу з КНР

Українські урядовці переконані, що економічне зближення з Китаєм вигідне Україні, але наразі воно відкладається.  