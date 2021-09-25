Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт

На іспанському острова Ла-Пальма довелося припинити авіасполучення через хмари попелу, спричинені виверженням вулкану Кумбре-В'єха. Як заявила компанія-оператор Aena, на летовищі розпочалися очисні роботи, але ситуація може змінитися у будь-який момент, повідомляє у суботу, 25 вересня, агенція AFP.
Напередодні компанії-оператору вже довелося скасувати сім рейсів. Крім того, місцева влада розпорядилася евакуювати ще кілька районів міста Ель-Пасо після того, як понад шість тисяч людей до цього залишили свої домівки.
Читайте також: Виверження вулкана у ДР Конго: лава зупинилася біля міста
Лава вже знищила сотні будинків та сільськогосподарських ділянок. За оцінками місцевої влади, наразі збитки від виверження вулкану становлять понад 400 мільйонів євро. За даними науковців, виверження вулкану може тривати ще від трьох до 12-ти тижнів.
Нагадаємо, 19 вересня на острові Ла-Пальма, що належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Тривалий час вулкан вважався сплячим. До цього на острові, де проживають близько 85 тисяч осіб, уже приблизно тиждень фіксували підвищення сейсмічної активності. З 11 до 15 вересня в регіоні зареєстрували понад тисячу землетрусів магнітудою до 3,4.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Вулкан прокинувся
Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рятуючись від лави
Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Науковці контролюють вулкан з повітря
Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні
Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.
-
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рідкісний природний спектакль
Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.
Автор: Філіпп Белль