Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт

На іспанському острова Ла-Пальма довелося припинити авіасполучення через хмари попелу, спричинені виверженням вулкану Кумбре-В'єха. Як заявила компанія-оператор Aena, на летовищі розпочалися очисні роботи, але ситуація може змінитися у будь-який момент, повідомляє у суботу, 25 вересня, агенція AFP.

Напередодні компанії-оператору вже довелося скасувати сім рейсів. Крім того, місцева влада розпорядилася евакуювати ще кілька районів міста Ель-Пасо після того, як понад шість тисяч людей до цього залишили свої домівки.

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Лава вже знищила сотні будинків та сільськогосподарських ділянок. За оцінками місцевої влади, наразі збитки від виверження вулкану становлять понад 400 мільйонів євро. За даними науковців, виверження вулкану може тривати ще від трьох до 12-ти тижнів.

Нагадаємо, 19 вересня на острові Ла-Пальма, що належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Тривалий час вулкан вважався сплячим. До цього на острові, де проживають близько 85 тисяч осіб, уже приблизно тиждень фіксували підвищення сейсмічної активності. З 11 до 15 вересня в регіоні зареєстрували понад тисячу землетрусів магнітудою до 3,4.