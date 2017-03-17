Виверження вулкана у ДР Конго: лава зупинилася біля міста

Потік лави з вулкана Ньїрагонго зупинився за декілька сотень метрів від межі великого міста Гома у Демократичній республіці Конго у неділю, 23 травня.
Цього ж дня до міста, населення якого складає близько двох мільйонів осіб, почали повертатися його мешканці, які напередодні, 22 травня, у паніці втекли до сусідньої країни - Руанди. Частина потоку лави скотилася у напрямку Гоми пізно в суботу. Тоді влада Руанди відкрила кордон і пропустила людей, що рятувалися від стихії втечею. За даними влади ДР Конго, внаслідок виверження загинули щонайменше п'ять людей, передає агентство AFP.
Тисячі жителів міста Гома тікають до сусідньої країни Руанда
Діючий вулкан Ньїрагонго розташовано в національному парку Вірунга, що приблизно в 20 кілометрах на північ від Гоми та біля кордону з Руандою.
Вулкан почав виверження 22 травня ввечері. Потоки лави розлилися переважно на території національного парку, повідомив керівник вулканологічної обсерваторії Гоми. Цей парк - найбільший біосферний заповідник Африки та домівка для гірських горил, що перебувають під загрозою зникнення.
Виверження Ньїрагонго
Востаннє вулкан Ньїрагонго вивергався у 2002 році. Тоді лава знищила значні частини Гоми. Близько 250 людей загинули, а 120 тисяч залишились без даху над головою.
-
Пробудження вулкану Агунг на Балі
Стовп попелу висотою в чотири кілометри
Черговий спалах активності вулкану Агунг на Балі спостерігається після пробудження у вересні. У ніч на 26 листопада вулкан викинув на поверхню стовп диму та попелу, висота якого сягала понад 4000 метрів. Пізніше на поверхню піднялася й гаряча магма, через що рівень імовірності виверження сягнув найвищої позначки.
-
Пробудження вулкану Агунг на Балі
Другий місяць, як на голках
Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня. Тоді органи влади Індонезії оголосили найвищий рівень небезпеки. Наприкінці вересня на острові евакуювали понад 120 тисяч людей. У жовтні активність вулкану почала згасати, тож невдовзі місцеві жителі повернулися додому. Однак 21 листопада вулкан знову почав проявляти активність.
-
Пробудження вулкану Агунг на Балі
Небезпечні селеві потоки
На острові Балі триває сезон дощів, тож ріки переповнені водою, яка перемішується із попелом з вулкану Агунг. Це створює небезпеку потужних селевих потоків, здатних зносити все на своєму шляху.
-
Пробудження вулкану Агунг на Балі
Десятки тисяч евакуйованих
Через нову активізацію вулкану Агунг влада оголосила територію в радіусі 10 кілометрів зоною небезпеки і закликала до евакуації жителів 22 поселень, у яких проживає біля 100 тисяч людей. Утім, станом на ранок 27 листопада лише 40 тисяч людей залишили свої домівки. Небажання евакуюватися решта пояснює тим, що почувається у безпеці або не хоче полишати власну худобу.
-
Пробудження вулкану Агунг на Балі
Тисячі туристів застрягли на Балі
Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного серед туристів курорту Кута. Через активність вулкану головний аеропорт Балі у місті Денпасар зачинили щонайменше до ранку 28 листопада. Місцева влада кожні шість годин перевіряє, чи не з'явилася можливість відновити авіасполучення. 445 рейсів скасували, від чого постраждали близько 59 тисяч туристів. Багато з них просто застрягли на острові.
-
Пробудження вулкану Агунг на Балі
Суперечливі дані місцевої влади
У національному управління з надзвичайних ситуацій зазначають, що нинішня активність вулкану вказує на неминучість більшого виверження. У ніч на 27 листопада відомство зафіксувало поодинокі вогняні спалахи. У той же час голова індонезійського геологічного департаменту оголосив, що у відомстві не очікують більшого виверження.
-
Пробудження вулкану Агунг на Балі
Смертельна небезпека
Востаннє висока активність вулкану спостерігалася понад півстоліття тому. Під час великого виверження Агунга у 1963 році, який "спав" до цього 120 років, загинули близько 1100 людей. Кілька сіл були похованими під попелом і лавою. Тоді вулкан викинув попіл на висоту 10 кілометрів і залишався активним близько року.
Автор: Данило Білик, Наталія Мехед