Виверження вулкана у ДР Конго: лава зупинилася біля міста

Потік лави з вулкана Ньїрагонго зупинився за декілька сотень метрів від межі великого міста Гома у Демократичній республіці Конго у неділю, 23 травня.

Цього ж дня до міста, населення якого складає близько двох мільйонів осіб, почали повертатися його мешканці, які напередодні, 22 травня, у паніці втекли до сусідньої країни - Руанди. Частина потоку лави скотилася у напрямку Гоми пізно в суботу. Тоді влада Руанди відкрила кордон і пропустила людей, що рятувалися від стихії втечею. За даними влади ДР Конго, внаслідок виверження загинули щонайменше п'ять людей, передає агентство AFP.

Тисячі жителів міста Гома тікають до сусідньої країни Руанда

Діючий вулкан Ньїрагонго розташовано в національному парку Вірунга, що приблизно в 20 кілометрах на північ від Гоми та біля кордону з Руандою.

Вулкан почав виверження 22 травня ввечері. Потоки лави розлилися переважно на території національного парку, повідомив керівник вулканологічної обсерваторії Гоми. Цей парк - найбільший біосферний заповідник Африки та домівка для гірських горил, що перебувають під загрозою зникнення.

Виверження Ньїрагонго

Востаннє вулкан Ньїрагонго вивергався у 2002 році. Тоді лава знищила значні частини Гоми. Близько 250 людей загинули, а 120 тисяч залишились без даху над головою.