 Виверження вулкана на острові Ла-Пальма: лава досягла океану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2021

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Новини

Виверження вулкана на острові Ла-Пальма: лава досягла океану

Лава з вулкана Кумбре-В'єха досягла океану. Влада Канарських островів наказала жителям західного узбережжя Ла-Пальми зачинити та заклеїти двері та вікна, щоб уникнути токсичних газів.

Виверження вулкана на Ла-Пальмі

Виверження вулкана на Ла-Пальмі

На іспанському острові Ла-Пальма в ніч на середу, 29 вересня, лава з вулкана Кумбре-В'єха, виверження якого триває вже 10 днів, досягла океану. Через контакт лави з водою в повітря потрапили великі хмари пари та токсичних газів. На світанку спостерігачі зафіксували піраміду розпеченої лави, яка з'явилася на узбережжі Атлантичного океану.

Забруднення повітря внаслідок виверження вулкана

Забруднення повітря внаслідок виверження вулкана

Даних про постраждалих немає. При цьому екстрена служба Канарських островів закликала людей, які перебувають на відкритому повітрі менш ніж за 3,5 кілометра від ураженої території, негайно знайти безпечне місце для укриття. Рятувальники радять жителям острова захищати дихальні шляхи вологою тканиною, що закриває рот і ніс, повідомляє агенція Reuters.

Рятувальники вимірюють рівень токсичного газу у повітрі біля вулкана

Рятувальники вимірюють рівень токсичного газу в повітрі біля вулкана

У свою чергу, влада островів наказала жителям західного узбережжя Ла-Пальми зачинити та заклеїти вікна та двері стрічкою та мокрими рушниками, щоб уникнути потрапляння токсичних газів з вулкана Кумбре-В'єха.

Внаслідок виверження вулкану і потоку лави, які почалися 19 вересня, на острові вже знищені майже 600 будинків та бананові плантації. Тисячі людей були евакуйовані. 28 вересня уряд Іспанії класифікував район виверження вулкана на Ла-Пальмі як зону катастрофи, що передбачає надання острову фінансової підтримки.

Дивитись відео 02:41

Виверження вулкану на Канарах: лава поглинає будинки на Ла-Пальмі (22.09.2021)

  • Вулкан прокинувся

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Вулкан прокинувся

    Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.

  • Рятуючись від лави

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рятуючись від лави

    Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.

  • Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові

    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.

  • Науковці контролюють вулкан з повітря

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Науковці контролюють вулкан з повітря

    Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.

  • Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні

    Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.

  • Рідкісний природний спектакль

    Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

    Рідкісний природний спектакль

    Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.

    Автор: Філіпп Белль


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