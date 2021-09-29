Виверження вулкана на острові Ла-Пальма: лава досягла океану

На іспанському острові Ла-Пальма в ніч на середу, 29 вересня, лава з вулкана Кумбре-В'єха, виверження якого триває вже 10 днів, досягла океану. Через контакт лави з водою в повітря потрапили великі хмари пари та токсичних газів. На світанку спостерігачі зафіксували піраміду розпеченої лави, яка з'явилася на узбережжі Атлантичного океану.

Забруднення повітря внаслідок виверження вулкана

Даних про постраждалих немає. При цьому екстрена служба Канарських островів закликала людей, які перебувають на відкритому повітрі менш ніж за 3,5 кілометра від ураженої території, негайно знайти безпечне місце для укриття. Рятувальники радять жителям острова захищати дихальні шляхи вологою тканиною, що закриває рот і ніс, повідомляє агенція Reuters.

Рятувальники вимірюють рівень токсичного газу в повітрі біля вулкана

У свою чергу, влада островів наказала жителям західного узбережжя Ла-Пальми зачинити та заклеїти вікна та двері стрічкою та мокрими рушниками, щоб уникнути потрапляння токсичних газів з вулкана Кумбре-В'єха.

Внаслідок виверження вулкану і потоку лави, які почалися 19 вересня, на острові вже знищені майже 600 будинків та бананові плантації. Тисячі людей були евакуйовані. 28 вересня уряд Іспанії класифікував район виверження вулкана на Ла-Пальмі як зону катастрофи, що передбачає надання острову фінансової підтримки.