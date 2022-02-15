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Вулкан - геологічна структура, яка виникає, коли магма піднімається на поверхню землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вулкан".
До найвідоміших і найнебезпечніших вулканів відносяться Кракатау в Індонезії, Мон-Пеле на Малих Антильських островах, Везувій та Етна в Італії, Кілауеа на Гаваях, Попокатепель у Мексиці, Фудзіяма в Японії, Кіліманджаро в Африці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?