Вулкан - геологічна структура, яка виникає, коли магма піднімається на поверхню землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вулкан".

До найвідоміших і найнебезпечніших вулканів відносяться Кракатау в Індонезії, Мон-Пеле на Малих Антильських островах, Везувій та Етна в Італії, Кілауеа на Гаваях, Попокатепель у Мексиці, Фудзіяма в Японії, Кіліманджаро в Африці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.