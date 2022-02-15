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Вулкан

Вулкан - геологічна структура, яка виникає, коли магма піднімається на поверхню землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вулкан".

До найвідоміших і найнебезпечніших вулканів відносяться Кракатау в Індонезії, Мон-Пеле на Малих Антильських островах, Везувій та Етна в Італії, Кілауеа на Гаваях, Попокатепель у Мексиці, Фудзіяма в Японії, Кіліманджаро в Африці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих

Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих 05.12.2021

Виверження вулкана Семеру сталося на індонезійському острові Ява. Десятки людей отримали опіки та інші поранення, сотні евакуйовані, кількість жертв може зрости.

Врятувати унікальні орхідеї… від вулкана (18.11.2021) 18.11.2021

Багато видів орхідей в Індонезії знаходяться під загрозою зникнення через активні вулкани. Та знайшовся рятівник цих дивовижних квітів, завдяки якому було врятовано десятки унікальних видів. Як йому це вдалося?
Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом

Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом 06.11.2021

У той час як на невеликому канарському острові Ла-Пальма одні рятуються втечею від вулкана, інші літають туди як туристи-гаффери. Острів - між трагедією та туризмом.
Вугільна криза по-британськи - Європа у фокусі (відео)

Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.
Нові землетруси на Ла-Пальмі: на острів стікає розпечена лава

Нові землетруси на Ла-Пальмі: на острів стікає розпечена лава 10.10.2021

Після нових землетрусів Ла-Пальму накриває розпечена лава з вулкана Кумбре В'єха, виверження якого не вщухає третій тиждень.
На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана

На Ла-Пальмі очікують нове виверження вулкана 07.10.2021

Вулкан Кумбре В'єха ніяк не заспокоїться. Експерти очікують подальших вулканічних вивержень. Лава та попіл зруйнували будинки та рослинність, утім, у довгостроковій перспективі родюча лава також дає нове життя.
Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт

Виверження вулкана: на острові Ла-Пальма закрили аеропорт 25.09.2021

Через хмари попелу від виверження вулкана Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма довелося припинити авіасполучення. За оцінками науковців, вулкан може вивергатися ще до 12-ти тижнів.

Виверження вулкану на Канарах: лава поглинає будинки на Ла-Пальмі (22.09.2021) 22.09.2021

На іспанському острові Ла-Пальма триває виверження вулкану, перше за 50 років. Ріки лави стікають уздовж острова, знищуючи на своєму шляху цілі житлові квартали.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея)

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея) 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
На Канарах вивергається вулкан Кумбре-В'єха

На Канарах вивергається вулкан Кумбре-В'єха 19.09.2021

На іспанському острові Ла-Пальма, що є частиною Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.
Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021)

Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021) 13.07.2021

У Сальвадорі, який першим у світі визнав біткоїн офіційною валютою, планують зробити "майнінг" криптовалюти 100-відсотково зеленим. Для цього президент країни пропонує скористатися вулканом.
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