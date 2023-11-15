Мешканець Гриндавіка пакує найнеобхідніше в свій автомобіль після того, як у понеділок влада дозволила йому повернутися до свого будинку. Адже невідомо, коли саме може статися виверження. "Це може статися в найближчі кілька годин або через кілька днів. Наразі панує велика невизначеність", - визнав вулканолог Торвальдур Тордарсон в інтерв'ю ісландській телерадіокомпанії RÚV.