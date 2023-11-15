Ісландія: в очікуванні виверження вулкану
В Ісландії може статися виверження вулкану. Жителів портового міста Гриндавік евакуйовано, а тим часом дванадцятикілометровий тунель з магми прокладає собі шлях до Атлантичного океану.
Глибокі тріщини і розломи на автошляхах
Унаслідок сейсмоактивності на автодорозі біля міста Гриндавік на південному заході Ісландії утворився глибокий розлом, звідки здіймається пара. Земля трясеться вже кілька днів, спричиняючи значні пошкодження водогонів і доріг. Під тріщинами в землі, що пролягають далі на схід, магма прокладає собі шлях завдовжки п'ятнадцять кілометрів до Атлантичного океану.
Сейсмічні передвісники
Команда геологів з Університету Ісландії встановила численні сейсмографи. Після понад 1400 землетрусів у регіоні Гриндавік протягом двох діб, експерти застерігають щодо високої ймовірності вулканічного виверження найближчими днями. В останні роки в Ісландії неодноразово траплялися виверження вулканів. Востаннє - у липні 2023 року на горі Літлі-Грутур.
Закрито одну з найбільших туристичних атракцій країни
Геотермальні купальні Bláa Lóníð ("Блакитна лагуна", архівне фото) - одна з найвідоміших туристичних атракцій Ісландії. Утім, нині з огляду на серію землетрусів і можливе неминуче виверження вулкана, цей туристичний магніт країни наразі залишається зачиненим.
Населенню рекомендують евакуюватися з небезпечної зони
Мешканець Гриндавіка пакує найнеобхідніше в свій автомобіль після того, як у понеділок влада дозволила йому повернутися до свого будинку. Адже невідомо, коли саме може статися виверження. "Це може статися в найближчі кілька годин або через кілька днів. Наразі панує велика невизначеність", - визнав вулканолог Торвальдур Тордарсон в інтерв'ю ісландській телерадіокомпанії RÚV.
Населення відгукнулося на заклик евакуюватися
Рух магістраллю знає тепер лише один напрямок - якомога далі від Гриндавіка. Геологи побоюються, що майбутнє виверження може виявитися гіршим за виверження на острові Хеймей у 1973 році, коли з трикілометрового розлому в землі вилітало 100 кубометрів лави на секунду. "Виверження в Гриндавіку стало б катастрофою", - сказав RÚV геолог Арманн Хескулдссон.
Наслідки виверження можуть бути катастрофічними
Працівники служби з надзвичайних ситуацій стежать за ситуацією. Дослідники побоюються, що виверження може статися в Атлантиці з украй негативними далекосяжними наслідками. Виверження буде так званим вибуховим виверженням, коли з надр виходять головно порода і попіл. Не виключено, що внаслідок вулканічного катаклізму утвориться велика хмара диму й попелу, що зможе досягнути Європи.
Розломи свідчать про наближення магми
У Гриндавіку та околицях земля помережена численними тріщинами й розломами. За словами геологів, тріщини пролягають над магматичним тунелем. Утім, останнім часом інтенсивність землетрусів поступово спала. Це вказує на те, що магматичний тунель, імовірно, вже не залягає надто глибоко під поверхнею.
Невідоме майбутнє
На одному з будинків у Гриндавіку з'явилися таблички з написом "Tómt", що означає "порожньо". Тим часом міністерство оборони Ісландії не виключило ухвалення рішення про тимчасовий дозвіл людям повернутися до міста. Утім, у відомстві визнають, що доведеться почекати та зважати на подальший розвиток події.