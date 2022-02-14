 Як Естонія має намір захищатися від Росії? - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2022

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Політика й суспільство

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як естонці готуються захищатися на тлі російської загрози

Як естонці готуються захищатися на тлі російської загрози

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Естонія: як населення готується захищатися на тлі російської загрози

05:45 Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві

09:45 Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС

14:43 Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана

19:47 Гренландія: як зміна клімату змінює життя місцевих мешканців

На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/46yh5

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