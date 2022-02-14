Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Естонія: як населення готується захищатися на тлі російської загрози
05:45 Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві
09:45 Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС
14:43 Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана
19:47 Гренландія: як зміна клімату змінює життя місцевих мешканців
На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/46yh5
Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.
Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.
Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.