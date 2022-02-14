Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Естонія: як населення готується захищатися на тлі російської загрози

05:45 Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві

09:45 Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС

14:43 Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана

19:47 Гренландія: як зміна клімату змінює життя місцевих мешканців

На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/46yh5