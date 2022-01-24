Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео)

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Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині
05:55 Італія: мафія орудує на ринку нерухомості
11:38 Німеччина: який секс у людей з інвалідністю
16:58 Румунія: поліція протидіє крадіям ікри
22:48 Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен
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Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.
Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.
Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.