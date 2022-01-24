Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині

05:55 Італія: мафія орудує на ринку нерухомості

11:38 Німеччина: який секс у людей з інвалідністю

16:58 Румунія: поліція протидіє крадіям ікри

22:48 Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен

На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45zq9