 Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.01.2022

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Політика й суспільство

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео)

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Спецпідрозділ правоохоронців Дельта Дунаю бореться з крадіями чорної ікри

Спецпідрозділ правоохоронців "Дельта Дунаю" бореться з крадіями чорної ікри

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині

05:55 Італія: мафія орудує на ринку нерухомості

11:38 Німеччина: який секс у людей з інвалідністю

16:58 Румунія: поліція протидіє крадіям ікри

22:48 Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен

На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45zq9

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Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

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