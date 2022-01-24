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Бокс - вид спорту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "бокс".
Контактний вид спорту, в якому спортсмени завдають одне одному удари кулаками в спеціальних рукавичках. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.
Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.
"Пакунки маляти", які видавали при народженні дитини, з 1 вересня 2020 року замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам, на думку батьків? І чому рішення уряду загрожує безробіттям 1000 працівників і збитками десяткам компаній?