Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021)

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.