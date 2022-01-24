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Бокс

Бокс - вид спорту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "бокс".

Контактний вид спорту, в якому спортсмени завдають одне одному удари кулаками в спеціальних рукавичках. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Український боксер Ломаченко здолав Коммі і став інтерконтинентальним чемпіоном

Український боксер Ломаченко здолав Коммі і став інтерконтинентальним чемпіоном 12.12.2021

Український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі за рішенням суддів та став інтерконтинентальним чемпіоном у легкій вазі за версією WBO.
Усик хоче провести об'єднавчий поєдинок та зібрати всі пояси

Усик хоче провести об'єднавчий поєдинок та зібрати всі пояси 28.09.2021

Олександр Усик заявив про бажання провести об'єднавчий поєдинок за всі чемпіонські пояси у суперважкій вазі. За словами промоутера боксера, матч-реванш з британцем Джошуа може відбутися у лютому-ерезні 2022 року.
Український боксер Усик став чемпіоном світу, перемігши британця Джошуа

Український боксер Усик став чемпіоном світу, перемігши британця Джошуа 26.09.2021

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA (Super), WBO та IBF. Бій відбувся на стадіоні в Лондоні за присутності 60 тисяч глядачів.
Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді

Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді 07.08.2021

Олександр Хижняк перемагав у перших двох раундах бою проти боксера з Бразилії. Однак на останніх хвилинах третього раунду він пропустив удар суперника.
Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) 05.08.2021

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.

Де купити замок задешево? Європа у фокусі (відео)

Де купити замок задешево? "Європа у фокусі" (відео) 13.04.2021

Лижні курорти Німеччини борються за виживання. Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень. Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус. Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені

Zoom-бокс: естонська відповідь на хаос хоум-офісу (11.03.2021) 11.03.2021

Підприємиця і мама трійнят знайшла вихід із недолугих ситуацій хоум-офісу: Zoom-бокс у кафе допомагає їй успішно поєднувати обидві ролі.

Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео)

Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео) 10.08.2020

Пакунки малюка, які видавали при народженні дитини, з 1 вересня замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам? І чому рішення уряду загрожує збитками десяткам компаній?  

Гроші замість бейбі-боксів: корупція чи зручність для батьків?  (07.08.2020) 07.08.2020

"Пакунки маляти", які видавали при народженні дитини, з 1 вересня 2020 року замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам, на думку батьків? І чому рішення уряду загрожує безробіттям 1000 працівників і збитками десяткам компаній?  
Український боксер Олександр Усик вперше переміг у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик вперше переміг у суперважкій вазі 13.10.2019

Український боксер Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемогою. Після сьомого раунду його суперник американець Чез Візерспун відмовився виходити на ринг.
Життя в ящику в Барселоні - Європа у фокусі (відео)

Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео) 17.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

Барселона: як вижити у житловому ящику - "Європа у фокусі" (16.09.2019) 16.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

Боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBC

Боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBC 01.09.2019

Український боксер Василь Ломаченко у поєдинку в Лондоні здолав британця Люка Кемпбелла та здобув чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).
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