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СпортУкраїна

Боксер Хижняк гарантував Україні третю олімпійську медаль

Дмитро Шварц
3 серпня 2024 р.

Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор-2024 і здобуде щонайменше "бронзу".

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Олімпійські кільця прикрашають Ейфелеву вежу в Парижі
Олімпійські кільця на Ейфелевій вежі в ПарижіФото: IMAGO/ABACAPRESS

Український боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024 в Парижі у ваговій категорії до 80 кілограмів, чим гарантував собі медаль. 

За регламентом змагань, спортсмени, які проходять до півфіналу, отримують щонайменше "бронзу".

Суперником Хижняка на шляху до срібної або золотої медалі стане дворазовий олімпійський чемпіон Арлен Лопез з Куби. Поєдинок між ними за вихід у фінал відбудеться в неділю, 4 серпня. 

Сам Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо.

Україна на Олімпіаді в Парижі

Після семи днів змагань Олімпійська збірна України ділить в медальному заліку 40-е місце з Туреччиною та Косовом.

Наразі Україна має в активі дві медалі: "срібло" стрільця Сергія Куліша та "бронзу" шаблістки Ольги Харлан

Лідерство в медальному заліку тримає Китай з 31 медаллю, 13 з яких є золотими. За ним слідує Франція, а замикає трійку Австралія. До десятки зараз входять США, Великобританія, Японія, Південна Корея, Італія, Нідерланди та Канада.

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