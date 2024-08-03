МОК про боксерку з Алжиру: Мова ненависті - неприпустима

Томас Бах наголосив, що спортсменки з Алжиру і Тайваню, які "народились жінками та виховувались як жінки", мають змагатись з жінками, попри нападки щодо їх гендерної ідентичності.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що "мова ненависті", спрямована на боксерок Іман Хеліф і Лін Ю-Тін на Олімпійських іграх у Парижі, є "повністю неприпустимою". Бах наголосив, що МОК не братиме участі в політично мотивованій культурній війні, цитує AFP у суботу, 3 серпня.

Хеліф з Алжиру та Лін з Тайваню піддаються масованим нападкам через їхню гендерну ідентичність. Обидві спортсменки були дискваліфіковані на чемпіонаті світу 2023 року. Міжнародна боксерська асоціація, очолювана Росією, виключила їх з чемпіонату світу в Індії через "нечіткі результати гендерних тестів". Бах зазначив, що обидві боксерки народилися жінками, виховувалися як жінки, мають паспорти як жінки та змагалися як жінки протягом багатьох років. "Деякі люди хочуть визначати, хто є жінкою", - сказав Бах на пресконференції. Він також висловив готовність вислухати експертів, якщо буде розроблено новий підхід до категоризації статі.

Тим часом Іман Хеліф у своєму другому поєдинку 3 серпня перемогла угорку Луку Анну Хаморі одноголосним рішенням суддів у чвертьфіналі в напівсередній вазі на Олімпійських іграх в Парижі. Тим самим вона забезпечила Алжиру щонайменше олімпійську бронзу з боксу незалежно від її подальших результатів. Її перший поєдинок з італійською боксеркою викликав хвилю негативних коментарів через той факт, що італійка відмовилась продовжувати поєдинок через силу ударів Хеліф.