Німеччина хоче прийняти Олімпіаду в річницю возз'єднання

ФРН готується подати заявку на проведення літніх Олімпійських ігор у 2040 році - в 50-ту річницю возз'єднання Німеччини.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) підписала 2 серпня в Парижі, який нині приймає літні Олімпійські ігри, попередню угоду про подання країною заявки на проведення Олімпіади в 2040 році.

"Уряд одностайно підтримує нову заявку Німеччини на проведення Олімпіади та Паралімпіади. Ми хочемо використовувати великі можливості, які Олімпійські ігри пропонують для нашої згуртованості, нашої економіки та спорту", - сказала вона.

Фезер зазначила, що в 2040 році відзначатиметься 50-річчя возз'єднання Німеччини, тому подання заявки на цей рік стане "сильним символом" і "знаком демократії".

Уряд ФРН заявив, що збирається виділити 6,95 мільйона євро на підготовку заявки.

Зацікавленість в участі в конкурсі на проведення Олімпіади висловили Берлін, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Рейнсько-Рурський регіон. Німецькі високопоставлені спортивні чиновники зазначали, що, найімовірніше, заявку подадуть від двох міст або регіонів.

Де пройдуть наступні Олімпійські ігри

Після Олімпіади-2024 в Парижі наступним господарем літніх Ігор у 2028 році стане американський Лос-Анджелес, а в 2032 році Олімпіада відбудеться в австралійському Брісбені.