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Німеччина хоче прийняти Олімпіаду в річницю возз'єднання

Олег Соколенко
3 серпня 2024 р.

ФРН готується подати заявку на проведення літніх Олімпійських ігор у 2040 році - в 50-ту річницю возз'єднання Німеччини.

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Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер підписала попередню угоду про подання Німеччиною заявки на проведення Олімпіади-2040
Ненсі Фезер підписала попередню угоду про подання Німеччиною заявки на проведення Олімпійських ігор-2040Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) підписала 2 серпня в Парижі, який нині приймає літні Олімпійські ігри, попередню угоду про подання країною заявки на проведення Олімпіади в 2040 році. 

"Уряд одностайно підтримує нову заявку Німеччини на проведення Олімпіади та Паралімпіади. Ми хочемо використовувати великі можливості, які Олімпійські ігри пропонують для нашої згуртованості, нашої економіки та спорту", - сказала вона.

Фезер зазначила, що в 2040 році відзначатиметься 50-річчя возз'єднання Німеччини, тому подання заявки на цей рік стане "сильним символом" і "знаком демократії".

Уряд ФРН заявив, що збирається виділити 6,95 мільйона євро на підготовку заявки.

Зацікавленість в участі в конкурсі на проведення Олімпіади висловили Берлін, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Рейнсько-Рурський регіон. Німецькі високопоставлені спортивні чиновники зазначали, що, найімовірніше, заявку подадуть від двох міст або регіонів.

Де пройдуть наступні Олімпійські ігри 

Після Олімпіади-2024 в Парижі наступним господарем літніх Ігор у 2028 році стане американський Лос-Анджелес, а в 2032 році Олімпіада відбудеться в австралійському Брісбені.

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