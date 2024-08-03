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Олімпіада: ФРН уп'ятнадцяте здобуває золото у кінному спорті

Євгенія Наконечна
3 серпня 2024 р.

3 серпня німецькі спортсмени здобули дві золоті медалі на Олімпіаді - у одиничному академічному веслуванні та у командній виїздці.

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Ізабель Верт під час змагань із виїздки на Олімпійських іграх в Парижі
Ізабель Верт під час змагань із виїздки на Олімпійських іграх в ПарижіФото: Straubmeier/nordphoto/picture alliance

Веслувальник Олівер Цайдлер (Oliver Zeidler) у суботу, 3 серпня, переміг в одиночному змаганні з академічного веслування і приніс Німеччині третю золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Дистанцію 2000 метрів спортсмен подолав за 6 хвилин і 37,57 секунди. Друге місце посів білорус Євгеній Золотий, який виступає під нейтральним прапором (6 хвилин 42,96 секунди), третє - представник Нідерландів Симон ван Дорп (6 хвилин 44,72 секунди).

Цайдлер вирвався в лідери з самого початку запливу, але після першого кілометра між німцем і ван Дорпом почалася дуель. Потім Цайдлер знову відірвався від суперників і фінішував з великим відривом. Веслувальник був "абсолютно виснажений" і плакав від радості, зазначає Der Spiegel.

Німецька команда з виїздки здобула чергове золото

Німецька команда з виїздки знову виграла золоту медаль на Олімпійських іграх. Фредерік Вандрес (Frederic Wandres) з конем Блутусі, Ізабель Верт (Isabell Werth) з Венді та Джессіка фон Бредов-Верндль (Jessica von Bredow-Werndl) з Далерою здобули перемогу в командному заліку, який проходив на території палацу у Версалі, випередивши Данію та Великобританію. Вони принесли четверте золото для Німеччини на літніх Олімпійських іграх 2024 року. Для Верт це була восьма олімпійська золота медаль, відтепер вона є рекордсменкою Німеччини за кількістю медалей, зазначає FAZ.

Саме Верт, завдяки потужному виступу, скерувала німецьку команду до золота, після того як Вандрес у першому раунді посів лише третє місце. Фон Бредов-Верндль, дворазова олімпійська чемпіонка, врешті-решт принесла надзвичайно тонку перемогу.

Це підтвердило домінування Німеччини у командних змаганнях з виїздки у кінному спорті. Команда країни вп'ятнадцяте здобуває золото на Олімпійських іграх, і Верт була учасницею команди вже сім разів. У її олімпійському доробку тепер вісім золотих і п’ять срібних медалей.

Німеччина наразі посідає десяте місце в олімпійському командному заліку. Країна має 9 медалей - з них чотири золотих. Перше місце - у Китаю з 13 золотими медалями і 31 нагородою загалом.

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