Магучіх кваліфікувалась у фінал Олімпійських ігор-2024

Також у фіналі змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді виступить стрибунка Ірина Геращенко, а на змаганнях з метання молота у фіналі країну представить Михайло Кохан.

Українські легкоатлетки у п'ятницю, 2 серпня, виступили у кваліфікації зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх в Парижі. Ярослава Магучіх показала результат 1,95 м з першої спроби і легко вийшла у фінал Олімпіади. Ірина Геращенко також стрибнула 1,95 м, але з другої спроби, і теж боротиметься за перемогу.

Третя українська стрибунка Юлія Левченко не зуміла подолати висоту 1,83, яка є передумовою виходу до фіналу, і завершила змагання на стадії кваліфікації.

Ярослава Магучіх у коментарі преслужбі Національного олімпійського комітету України розповіла, що кваліфікація для неї була радше тренуванням, і найголовнішим було протестувати доріжку. Магучіх зазначила, що попри тиск, який чиниться на неї як на власницю титулу світової рекордсменки, вона насолоджується участю в Іграх.

"Олімпіада - це грандіозна подія, сюди приїжджають багато команд з різних видів спорту. Зараз я вже знаю, що це таке, оскільки у мене є більше досвіду, ніж було у Токіо (літні Олімпійські ігри 2020 року . - Ред.). Тому я щаслива бути тут і представляти нашу країну. Оскільки я світова рекордсменка, то тиску більше, проте я не думаю про це. Потрібно відкинути всі фактори, змагатися і кайфувати від атмосфери", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх минулого місяця встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. Вона подолала висоту 2,10 метра. Попередній світовий рекорд встановила болгарська спортсменка 37 років тому.

Український метальник молота також у фіналі

Український атлет Михайло Кохан теж подолав відбір до фіналу Олімпійських ігор - з метання молота. Українець у другій спробі показав олімпійський норматив - 77,42 метра

Фінал змагань зі стрибків у висоту та метання молота на літніх Олімпійських іграх в Парижі пройде 4 серпня.