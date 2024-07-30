  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
СпортУкраїна

Збірна України з футболу вилетіла з Олімпійських ігор

Дмитро Шварц
30 липня 2024 р.

Олімпійська збірна України програла футболістам з Аргентини у вирішальному матчі групового етапу та завершила свій дебютний виступ на Олімпіаді-2024 в Парижі.

https://p.dw.com/p/4ive1
Олімпійські ігри в Парижі, 25 липня 2024 року
Україна вилетіла з футбольного турніру ОлімпіадиФото: Bernd Kammerer/Presse- und Wirtschaftsdienst/picture alliance

Збірна України поступилася у вівторок, 30 липня, Аргентині в третьому турі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та вилетіла з турніру.

Підопічним Руслана Ротаня, зважаючи на результат паралельного матчу групи між Марокко та Іраком, потрібна була лише перемога. Однак, аргентинці відкрили рахунок на 48-й хвилині, а у компенсований до другого тайму час забили другий гол.

Українські футболісти завершили виступ на Олімпіаді

Збірна України посіла третє місце в групі з трьома очками, не вийшла у плей-офф і завершила свій виступ на Олімпіаді.

Українська збірна була представлена на цьому турнірі вперше. У стартовому поєдинку українці поступилися збірній Іракуз рахунком 1:2, а в другому обіграли збірну Марокко з результатом 2:1.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ольга Харлан здобула першу медаль для України на Олімпіаді у Парижі, 29 липня 2024 року

Шаблістка Ольга Харлан завоювала першу медаль України на Олімпіаді в Парижі

Шаблістка Ольга Харлан завоювала першу медаль України на Олімпіаді в Парижі

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку за бронзу на Олімпіаді у Парижі. Ця медаль стала першою для України на цих Іграх.
Спорт29 липня 2024 р.
Ігор Радівілов виступить на Олімпіаді на Парижі 2024, попри труднощі та відчай, спричинені війною в Україні

Українці на Олімпіаді в Парижі: "Найголовніше, що зможемо виступити"

Українці на Олімпіаді в Парижі: "Найголовніше, що зможемо виступити"

Війна Росії проти України ускладнила підготовку багатьох українських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. DW зустрілася з гімнастом Ігорем Радівіловим, який тренується в Німеччині.
Спорт18 липня 2024 р.
Олімпійські кільця прикрашають Ейфелеву вежу в Парижі

Олімпійські ігри 2024 у Парижі: все, що потрібно знати

Олімпійські ігри 2024 у Парижі: все, що потрібно знати

Протягом трьох тижнів Париж та Франція прийматимуть літні Олімпійські ігри 2024 року. Скільки коштують квитки? Скільки учасників? І чому стільки розмов про секс?
Спорт26 липня 2024 р.
Більше публікацій