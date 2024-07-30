Збірна України з футболу вилетіла з Олімпійських ігор

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Збірна України з футболу вилетіла з Олімпійських ігор30 липня 2024 р.
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Збірна України поступилася у вівторок, 30 липня, Аргентині в третьому турі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та вилетіла з турніру.
Підопічним Руслана Ротаня, зважаючи на результат паралельного матчу групи між Марокко та Іраком, потрібна була лише перемога. Однак, аргентинці відкрили рахунок на 48-й хвилині, а у компенсований до другого тайму час забили другий гол.
Українські футболісти завершили виступ на Олімпіаді
Збірна України посіла третє місце в групі з трьома очками, не вийшла у плей-офф і завершила свій виступ на Олімпіаді.
Українська збірна була представлена на цьому турнірі вперше. У стартовому поєдинку українці поступилися збірній Іракуз рахунком 1:2, а в другому обіграли збірну Марокко з результатом 2:1.