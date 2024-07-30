Збірна України з футболу вилетіла з Олімпійських ігор

Олімпійська збірна України програла футболістам з Аргентини у вирішальному матчі групового етапу та завершила свій дебютний виступ на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Збірна України поступилася у вівторок, 30 липня, Аргентині в третьому турі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та вилетіла з турніру.

Підопічним Руслана Ротаня, зважаючи на результат паралельного матчу групи між Марокко та Іраком, потрібна була лише перемога. Однак, аргентинці відкрили рахунок на 48-й хвилині, а у компенсований до другого тайму час забили другий гол.

Українські футболісти завершили виступ на Олімпіаді

Збірна України посіла третє місце в групі з трьома очками, не вийшла у плей-офф і завершила свій виступ на Олімпіаді.

Українська збірна була представлена на цьому турнірі вперше. У стартовому поєдинку українці поступилися збірній Іракуз рахунком 1:2, а в другому обіграли збірну Марокко з результатом 2:1.