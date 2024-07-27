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Збірна України з футболу обіграла Марокко на Олімпіаді-2024

Дар'я Нинько
27 липня 2024 р.

Чоловіча збірна України з футболу обіграла збірну Марокко з рахунком 2:1. Це - перша в історії перемога футбольної збірної України на Олімпіаді.

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Збірна України з футболу обіграла збірну Марокко
Збірна України у доданий час буквально вирвала перемогу у матчі проти зібрної Марокко на Олімпійських іграхФото: Rémy Perrin/MAXPPP/dpa/picture alliance

Чоловіча збірна України з футболу у суботу, 27 липня, зіграла свій другий матч на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Підопічні тренера олімпійської збірної Руслана Ротаня обіграли збірну Марокко з результатом 2:1.

У цьому поєдинку рахунок відкрила збірна України - на 22 хвилині першого тайму Максим Брагару на фланзі ефектно обійшов суперника з Марокко і прострелив на лінію воротарського майданчика, звідки м'яч у ворота суперника відправив Дмитро Криськів.

У другому таймі українські футболісти вдавалися до більш хаотичної гри, заробивши і жовті картки, і червону - так, на 59 хвилині Володимир Салюк збив з ніг марокканця Суф'яна Рахімі. За це арбітр "нагородив" Салюка червоною карткою та присудив пенальті у ворота української збірної. Рахімі свій удар реалізував повною мірою, зрівнявши рахунок між командами - 1:1.

Гол у доданий час

Рішенням арбітра до основного часу було додано 10 хвилин, і вони вирішили долю цього матчу. На другій хвилині доданого часу Ігор Краснопір забив другий гол у ворота суперника, буквально вирвавши перемогу для збірної. Та, схоже, дорогою ціною - імовірно, у моменті забиття він травмувався. 

Збірна Марокко до останніх хвилин намагалася зрівняти рахунок, зокрема і провівши небезпечну атаку, яка, утім завершилася тим, що м'яч пройшов повз ворота. 

Матч закінчився першою в історії перемогою футбольної збірної України на Олімпіаді - 2:1.

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Це був другий поєдинок для України на Олімпіаді-2024. У стартовому поєдинку українці поступилися зібрній Іраку - 1:2Свій наступний матч українська збірна зіграє 30 липня проти збірної Аргентини.

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