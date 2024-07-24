Збірна України з футболу поступилася Іраку на Олімпіаді-2024

Українська збірна з футболу вперше зіграла на Олімпійських іграх. Історичний для українців матч проти команди Іраку завершився поразкою - 1:2.

Збірна України з футболу першому в своїй історії матчі на Олімпійських іграх-2024 у Парижпоступилася збірній Іраку з рахунком 1:2.

Перший тайм команди провели безрезультатно, хоча й за впевненої гри збірної України. Однак втілити свою перевагу в результат українська команда спромоглася лише в другому таймі, відкривши рахунок на 53 хвилині - гол у ворота збірної Іраку забив Валентин Рубчинський.

Українська збірна святкує перший забитий гол на Олімпіаді-2024 Фото: Olivier Chassignole/AFP/Getty Images

Втім, Україна недовго тішилася гольовою перевагою - вже за кілька хвилин Максим Таловєров підштовхнув Аймана Хуссейна в штрафному майданчику, і суддя призначив пенальті у ворота українців.

Момент зіткнення Максима Таловєрова і Аймана Хуссейна Фото: Nir Elias/REUTERS

11-метровий удар завершився голом у ворота української команди у виконанні Хуссейна.

Айман Хуссейн не залишив шансів українському голкіперу, забивший гол і зрівнявши рахунок Фото: Nir Elias/REUTERS

Згодом, на 75-й хвилині, іракський нападник Алі Джасім пробив практично з центра поля точно в кут воріт, вивівши свою команду вперед.

Такий перебіг гри змусив тренера української збірної Руслана Ротаня вдатися до подвійної заміни. Так, замість Дмитра Криськіва поле вийшов Олег Очеретько, а Данила Сікана замінив Ігор Краснопір. Після того українці істотно посилили тиск на ворота іракців. На 90-й хвилині Максим Хлань змусив голкіпера іракців виймати м'яч з сітки, однак суддя не зарахував це як гол.

Були й інші спроби української збірної хоча б зрівняти рахунок, однак і вони завершилися безрезультатно - перший матч збірної України на Олімпійських іграх завершено з рахунком 1:2 на користь Іраку.

Збірна України з футболу у дебютному матчі на Олімпіаді поступилася збірній Іраку Фото: Nir Elias/REUTERS

Суперники України по групі

Окрім України та Іраку, у групі В грають збірні Марокко і Аргентини. Їхній поєдинок завершився із рахунком 2:1 на користь марокканців. Україна зіграє проти Марокко 27 липня, а проти Аргентини - 30 липня.

Попри те, що змагання стартували 24 липня, урочисте відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі відбудеться 26 липня.

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