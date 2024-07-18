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На Олімпіаду поїдуть 15 спортсменів з РФ і 16 - з Білорусі

Сергій Ромашенко | Дмитро Шварц
18 липня 2024 р.

Атлети з РФ і Білорусі змагатимуться лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики.

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Париж напередодні Олімпіади, червень 2024 року
Російські та білоруські спортсмени на Олімпіаді змагатимуться у нейтральному статусіФото: Takuya Matsumoto/AP Photo/picture alliance

У літніх Олімпійських іграх у Парижі візьмуть участь 15 спортсменів із Росії, випливає зі списку, оприлюдненого на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Вони змагатимуться у нейтральному статусі. Російські медіа у четвер, 18 липня, повідомили, що це остаточний список росіян, які поїдуть на Олімпіаду.

Раніше пресслужба МОК заявляла про намір опублікувати імена російських атлетів 16 липня, але, зважаючи на публікацію на сайті МОК, список не оновлювався з 13 липня. До переліку увійшли семеро тенісистів, троє велогонщиків, троє веслярів на байдарках і каное, плавець і стрибунка на батуті.

У паризькій Олімпіаді також візьмуть участь 16 спортсменів з Білорусі: борець греко-римського стилю, велогонщиця, двоє веслярів академічного веслування, двоє веслярів на байдарках і каное, троє плавців, двоє стрибунів на батуті, двоє стрільців кульової стрільби, тхеквондист і двоє важкоатлетів.

У списку на сайті МОК вказується, що деякі з атлетів отримали запрошення на Олімпіаду, проте відмовилися від участі.

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Обмеження для російських і білоруських спортсменів

За рішенням МОК, ухваленим у грудні 2023 року, атлетів із РФ і Білорусі, - вважається, що остання підтримує російське вторгнення в Україну, - допустять до змагань лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики. Вони також повинні дотримуватися антидопінгових правил. Як додаткову умову, МОК вимагає від усіх спортсменів письмового зобов'язання дотримуватися Олімпійської хартії і, таким чином, "мирної місії олімпійського руху".

В Іграх не зможуть узяти участь спортсмени, які активно підтримали війну Росії проти України або ті атлети, котрі якось пов'язані з російськими чи білоруськими збройними силами чи органами держбезпеки. Також росіянам і білорусам заборонено брати участь у церемонії відкриття Ігор

Нагадаємо, Олімпіада триватиме з 26 липня до 11 серпня.

Як українські атлети готуються до Олімпіади у Парижі-2024

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