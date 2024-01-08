Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами

Господарі цьогорічної Олімпіади хочуть організувати найекологічніші Ігри в історії, з акцентом на захист клімату та меншими обсягами викидів. Однак лунає критика у бік заходів безпеки та інфраструктурних проєктів.

"Очікування до Парижа високі у всьому", - заявив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Адже літні Олімпійські ігри 2024 року мають відповідати стратегії сталого розвитку, а також бути інклюзивними та сповідувати гендерну рівність.

Крім того, столиця Франції, що прийматиме це спортивне дійство, має бути не просто тлом, а стати невіддільною частиною Ігор. Тож, приміром, церемонія відкриття заходу відбудеться не на Олімпійському стадіоні, а на параді човнів на Сені перед 400 тисячами людей.

Які цілі ставить перед собою Париж з точки зору сталого розвитку?

Організатори Олімпійських ігор 2024 року в Парижі планують значно скоротити обсяги викидів вуглекислого газу (CO2) порівняно з попередніми заходами. Якщо все піде, як заплановано, то в атмосферу потрапить близько 1,58 мільйона тонн CO2. Порівняно з показником викидів під час проведення Олімпіади в Лондоні 2012 року (3,4 мільйона) та Ріо-де-Жанейро 2016 року (3,6 мільйона), це - доволі амбітна мета.

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Досягти такого зменшення рівня шкідливих викидів має допомогти підхід коротких дистанцій, тобто більшість спортсменів повинні бути в змозі дістатися до спортивних об'єктів, розташованих у радіусі лише десяти кілометрів, всього за пів години. Зводити нові будівлі для проведення змагань майже не потрібно, оскільки 95 відсотків об'єктів вже наявні. Скажімо, стадіон "Парк-де-Пренс", де зазвичай грає домашні матчі французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен", прийматиме частину футбольних матчів, комплекс тенісних кортів "Стад Ролан Гаррос" - тенісні змагання, а на "Стад де Франс" олімпійці змагатимуться в регбі та легкій атлетиці.

Тим часом магазини й кіоски не втрачають нагоди підзаробити на сувенірній продукції Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Париж також прагне якомога ширше застосовувати екологічно чисті технології та види енергії під час проведення Олімпіади, як-от відновлювану енергетику, а також засновані на принципах сталого розвитку підходи в харчуванні та переробці відходів. Викиди, які неможливо зменшити або яким годі запобігти, мають компенсувати екологічно чистими проєктами, як-от залісненням.

Якими є конкретні заходи щодо захисту клімату?

Одним з важливих кроків є масштабне очищення Сени, де відбуватимуться змагання з плавання на відкритій воді та тріатлону. Після Олімпійських ігор туристи та місцеві жителі теж матимуть з того зиск, бо зможуть купатися в Сені.

Електроенергія для проведення Ігор надходитиме переважно з відновлюваних джерел, як енергія вітру та сонця. Поїздки до місць проведення Олімпіади мають бути полегшені шляхом популяризації екологічно чистих видів транспорту, скажімо, метро та велосипедів. Крім того, навколо спортивних об'єктів свідомо не передбачено облаштування нових автостоянок.

Олімпійське селище з тротуарами з мушель мідій: Вода просочується і випаровується в спеку, тобто виходить природна система охолодження Фото: Lisa Louis/DW

У харчуванні спортсменів, офіційних осіб, волонтерів та глядачів під час Ігор основна увага приділятиметься раціональному харчуванню з низьким вмістом м'яса, з використанням місцевих та сезонних продуктів з метою мінімізації обсягів відходів, зокрема харчових. Кількість одноразового пластику має бути зменшена вдвічі завдяки використанню багаторазових пляшок для напоїв та спорудженню мережі фонтанчиків чи/або бюветів з питною водою.

При будівництві Олімпійського селища в департаменті Сена-Сен-Дені в атмосферу випущено на 47 відсотків менше CO2, ніж за традиційними методами. Крім того, архітектори відмовилися від використання кондиціонерів у будівлях.

Ще за рік до початку Ігор у Парижі також почали закривати автомобільні парковки та перетворювати простір, що вивільнився, на зелені зони. Було прокладено багато нових велосипедних доріжок, проведено розбудову ліній метро, зведено протишумові стіни, а будівлі відремонтовано у кліматично сприятливий спосіб. Влада Парижа також запровадить нові обмеження швидкості на міських автомагістралях і заборонить рух міжміських автобусів центральною частиною міста.

Якою є концепція безпеки на Паризьких іграх?

За словами речника мерії, Париж очікує близько десяти мільйонів відвідувачів під час Ігор. На тлі терористичних атак 2015 року та хаосу під час фіналу Ліги чемпіонів 2022 року на "Стад де Франс" нижньою палатою парламенту Франції - Національними зборами - ухвалено спеціальні закони, які діятимуть на час Олімпійських ігор та навіть ще кілька місяців після їх проведення.

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Зокрема, санкціоноване розгортання загонів військових, а також застосування комплексного відеоспостереження, контрольованого штучним інтелектом (ШІ). Цей тип алгоритмічної технології спостереження використовуватиметься вперше в ЄС.

Як діє масове відеоспостереження з ШІ-технологіями?

Для активного відеоспостереження залучатимуть камери й дрони, що призначені для розпізнавання підозрілих рухів окремих осіб або великих груп людей і оповіщення поліції. Їх встановлюватимуть не тільки на вулицях, але й на стадіонах та у громадському транспорті. На час проведення Ігор рух моторизованого транспорту буде суттєво обмежений, а деякі станції метрополітену тимчасово закриють.

За оцінками експертів, в Парижі щодня під час Олімпійських ігор за дотриманням правопорядку дбатимуть близько 30 тисяч поліцейських, жандармів і 17 тисяч співробітників приватних охоронних фірм. Їм також допомагатимуть, якщо вірити озвученим оцінкам, не менше 15 тисяч військовослужбовців. Близько 5 000 з них помістять у великому наметовому таборі на відкритій території на сході Парижа.

Передбачено значне посилення заходів безпеки з залученням силовиків Фото: Thomas Coex/AFP/Getty Images

Керівник паризької поліції також оголосив суворі заходи безпеки для місцевих жителів. Навколо олімпійських об'єктів будуть створені зони з обмеженим доступом, в які можна буде потрапити лише за допомогою спеціального QR-коду. Мета таких жорстких заходів - запобігти скоєнню терактів чи нападів, скажімо, повторенню нападу з ножем поблизу Ейфелевої вежі на початку грудня 2023 року. Крім того, мешканці повинні реєструвати всіх відвідувачів, які хочуть спостерігати за подіями зі їхніх балконів, вікон, дахів або навіть з плавучих будинків.

Що викликає критику планів організаторів Олімпіади?

Натомість представник мешканців Олімпійського селища в Сен-Дені Хамід Уїдір побоюється економічних наслідків для себе і своїх сусідів, а також погіршення якості повітря через додатковий транспортний потік. Він також не вірить, що після Олімпійських ігор на ринку нерухомості з'явиться більше доступного житла. "Квартири купуватимуть переважно люди ззовні - місцеві мешканці не можуть дозволити собі оселі за ціною близько 7 000 євро за квадратний метр", - поділився він з DW.

Оголошення місцевої влади про те, що квитки на метро під час Ігор коштуватимуть майже вдвічі дорожче, теж далеко не всім сподобалося. Громадський транспорт у Парижі й так вважається перевантаженим. Зокрема, лінія метрополітену B, що веде до департаменту Сена-Сен-Дені, де проводитиметься низка заходів, спричиняє найбільше клопоту й безсонних ночей організаторам.

Спортсмени та чиновники критикують відсутність кондиціонерів в Олімпійському селищі з огляду на можливу спеку. Навіть якщо в приміщеннях буде на шість градусів прохолодніше, ніж на вулиці, як обіцяють, то все одно це буде неприйнятно за, приміром, 40-градусної спеки.

Безпекова концепція теж зазнала осуду, адже дехто з політиків побоюються за свободу громадян, можливо, навіть після Ігор. Правозахисні організації, як-от Amnesty International, говорять про "радикальні заходи масового нагляду", у чому вони вбачають загрозу для права на приватність і мирні зібрання та побоюються, що наступним кроком стане запровадження алгоритмів з розпізнавання облич, як, наприклад, у Росії чи Китаї.