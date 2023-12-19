Російські спортсмени на Олімпіаді в Парижі. Все в руках МОК

МОК вирішив, що спортсмени з Росії та Білорусі за виконання низки умов зможуть виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі. В Україні вважають, що серед атлетів РФ немає таких, хто був би гідним нейтрального статусу.

Не можна дозволити російському тхеквондисту Владиславу Ларіну брати участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW в.о. міністра молоді й спорту України Матвій Бідний. Він звернув увагу на те, що Ларін "не лише має військове звання та контракт із армією (РФ. - Ред.), але й збирав гроші для російських військових та знімався у пропагандистських роликах".

"Владислав Ларін є прикладом співучасті російських атлетів та російських окупантів", - заявив Бідний і додав: "Навіть якщо атлети жодним чином не висловились щодо війни - вони висловлюють мовчазну солідарність з убивцями".

Владислав Ларін, переможець Олімпіади в Токіо, у відеоролику закликав мешканців свого рідного міста жертвувати гроші на медикаменти й боєприпаси для російської армії. "Друзі, давайте триматися разом і допомагати тим, хто захищає нашу батьківщину", - заявив Ларін у відеозверненні.

За це Всесвітня федерація тхеквондо на три місяці відсторонила 28-річного спортсмена від участі в своїх змаганнях. Після закінчення цього терміну Ларін виграв турнір серії Гран-прі у Китаї. У березні наступного року в Болгарії відбудеться відбір учасників на Олімпіаду. Росіянин, імовірно, зможе успішно пройти кваліфікацію та забезпечити собі квиток на участь в Іграх у Парижі.

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"Глибокий розкол" у питанні цінностей Олімпійського руху

Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) хоче допустити спортсменів з Росії та Білорусі, котрі не пов'язані зі силовими структурами їхніх країн і не підтримували війну РФ проти України, до літньої Олімпіади в Парижі, але в статусі нейтральних атлетів (IOA) - без національного прапора й гімну і тільки в індивідуальних видах спорту.

Як зауважив, однак, Матвій Бідний, будь-який "нейтральний" російський спортсмен все одно є "інструментом для російської пропаганди". "Коли одна нація розв'язала в Європі найбільшу агресивну війну з часів Другої світової та намагається знищити іншу націю, то називати цих людей (спортсменів. - Ред.) "нейтральними" - означає підтримувати вбивства", - заявив Бідний в інтерв'ю DW.

Матвій Бідний: Будь-який "нейтральний" російський спортсмен є "інструментом для російської пропаганди" Фото: Ukrainian Ministry of Youth and Sports

В усіх своїх останніх заявах МОК намагався говорити про "мирну місію" Олімпійських ігор. На початку цього місяця керівництво організації провело цілу низку засідань та консультацій, щоб ухвалити рішення щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Шейк Сіссе, представник атлетів у Всесвітній федерації тхеквондо, під час телефонної конференції з представниками спортсменів в інших міжнародних спортивних федераціях привітав повернення Владислава Ларіна до змагань. Це відповідає "духу Олімпійських ігор", підкреслив івуарійський тхеквондист, олімпійський чемпіон 2016 року.

Для Владислава Гераскевича, українського скелетоніста, котрий виступає за повний недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, такі висловлювання виглядають кумедно. "Якщо їм дозволять брати участь в Олімпійських іграх, чи запанують на змаганнях мир і дружба? Чи Олімпійські ігри та всі спортсмени будуть втягнуті у воєнну пропаганду? Чи хочемо ми, аби Олімпійський рух був пов'язаний з тероризмом? Допуск цих спортсменів засвідчить глибокий розкол у питанні цінностей, що їх ми розділяємо", - заявив DW Гераскевич.

МОК обіцяє подвійні перевірки

Випадок з тхеквондистом Ларіним окреслює проблему, з якою МОК зіштовхнеться напередодні Олімпійських ігор у Парижі. Навіть якщо російських і білоруських атлетів федерації тих видів спорту, в яких вони виступають, допустять до змагань у нейтральному статусі, залишається відкритим питання, чи пов'язані такі спортсмени з війною Росії проти України, яка далі триває.

Для того, щоб переконатися в тому, чи виконані всі його критерії допуску, МОК запевняє, що в своїх діях керуватиметься не тільки інформацією, наданою федераціями, але й "власною оцінкою" щодо кожного "нейтрального атлета", котрий пройде кваліфікацію на Олімпіаду.

Прессекретар МОК, відповідаючи на запит DW, заявив, що організація проведе свою перевірку "додатково" до заходів, ухвалених міжнародними федераціями. Конкретні випадки представник МОК коментувати не став: "Ми цим займемось, коли справа дійде до нас".

Своєю чергою, в Росії назвали критерії допуску її спортсменів на Олімпіаду в Парижі, озвучені МОК, "неприйнятними". Президент РФ Володимир Путін у четвер, 14 грудня, під час "прямої лінії" з росіянами та журналістами не виключив можливість того, що Москва відмовиться від участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році через обмеження, що їх ухвалив МОК. При цьому Путін уточнив, що рішення про поїздку на Олімпіаду залишається за мінспортом та Олімпійським комітетом Росії (ОКР).

Росіянин Владислав Ларін завоював олімпійське "золото" в Токіо, але чи допустять його до участі в Олімпіаді в Парижі? Фото: Javier Soriano/AFP/Getty Images

Обмежена кількість спортсменів з "нейтральним" статусом

За даними МОК, для участі в Олімпіаді в Парижі поки що кваліфікувалися лише шість російських спортсменів, серед них і чотири борці. Два з них - олімпійські чемпіони Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, яких також звинувачують у підтримці російського вторгнення в Україну, оскільки у 2022 році вони взяли участь у мітингу в Москві на підтримку політики влади РФ щодо України.

Міжнародна федерація греко-римської, вільної та жіночої боротьби (United World Wrestling, UWW) заявила у вересні інформаційному агентству Associated Press, що участь цих спортсменів у такому заході, як у Москві, "відбувалась не з їхньої власної волі". Український скелетоніст Гераскевич називає це ще одним прикладом того, як федерація не дотримується "слабких нормативів МОК".

Оскільки лише окремі спортсмени, а не команди з Росії та Білорусі, допущені до участі в Іграх 2024 року, МОК очікує, "що в Парижі виступить дуже обмежена кількість" таких атлетів у нейтральному статусі. За різними оцінками, в підсумку їх буде кілька десятків, що значно менше ніж 300 спортсменів з Росії, котрі в такому самому статусі брали участь у попередній Олімпіаді в Токіо.