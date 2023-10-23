Франція посилює безпекові заходи в аеропортах і на вокзалах

Через зростання кількості повідомлень про нібито замінування Франція посилює захист авіаційного та залізничного транспорту, насамперед - у Парижі.

Влада Франції посилить безпекові заходи в аеропортах і на вокзалах - у зв'язку з тим, що останнім часом різко почастішали повідомленнями про нібито закладені бомби.

Кількість поліцейських патрулів, відповідальних за безпеку в аеропортах Парижа, збільшать на 40 відсотків, а національної залізничної компанії SNCF - на 20 відсотків.

Міністр транспорту Клеман Бон в ефірі радіостанції France Inter 22 жовтня наголосив, що повідомлення про псевдомінування є не "дрібними жартами, а серйозними злочинами", які будуть розслідуватися.

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Франція другий тиждень - "надзвичайно готова" до атак

Підвищений рівень терористичної загрози у Франції, де проживає значна кількість єврейського та мусульманського населення, запровадили після нападу на Ізраїль 7 жовтня з боку ХАМАСу - палестинського радикального ісламістського угруповання (визнане терористичною організацією в Європейському Союзі, США та Ізраїлі. - Ред.).

З 13 жовтня рівень загрози підвищили до максимального - після нападу чоловіка з ножем під вигуки "Аллах акбар" на школу в місті Аррас. Стан "надзвичайної готовності" до можливих атак дозволив розгорнути по всій країні до семи тисяч солдатів задля посилення охорони всіх шкіл і єврейських установ.

Після цього країну захлеснула хвиля неправдивих повідомлень про мінування шкіл, культурних центрів, об'єктів транспортної мережі. Так, 22 жовтня у Версальському палаці евакуювали відвідувачів уже всьоме за останні вісім днів.

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За даними міністра Бона, з 11 жовтня в аеропортах Франції зафіксували 70 неправдивих повідомлень про бомби. Майже всі вони надходили з однієї адреси електронної пошти, яка розташована у Швейцарії. За подібну дію французьке законодавство передбачає покарання у вигляді двох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 30 тисяч євро. Якщо попередження містить погрозу, то тюремний строк може бути збільшений до трьох років, а штраф - до 45 тисяч євро.