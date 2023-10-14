Лувр у Парижі тимчасово закрили через погрози теракту

За даними ЗМІ, до Лувру надійшли дзвінки з погрозами підриву бомби, через що поліція почала розслідування. Один з найбільших і найвідоміших музеїв світу закрили на день.

Один з найбільших і найвідоміших музеїв світу, Лувр, оголосив у суботу, 14 жовтня, що закриється на добу з міркувань безпеки. Джерела французького телеканалу BFM TV уточнили, що до музею надійшли дзвінки з погрозами теракту.

"З міркувань безпеки Лувр закриває свої двері в суботу, 14 жовтня. Людям, які забронювали відвідування цього дня, повернуть кошти. Ми дякуємо вам за розуміння", - повідомляється в соціальних мережах музею.

За даними BFM, до музею надійшли дзвінки з погрозами вибуху, після чого поліція почала перевірку.

Речник Лувру повідомив французькому інформаційному агентству AFP, що з паризького музею евакуювали всіх відвідувачів і працівників після отримання "письмового повідомлення про те, що існує ризик".

У Франції - надзвичайна готовність до нападу

З 13 жовтня уряд Франції підвищив режим контртерористичної готовності до максимального рівня - "надзвичайна готовність до нападу".

Такий рівень готовності сил безпеки Франції дає змогу мобілізувати додаткові ресурси. Для посилення безпеки по всій країні розгорнуть до семи тисяч солдатів.

Напад на школу під вигуки "Аллах акбар"

Підвищений рівень готовності у Франції, де проживає значна кількість єврейського та мусульманського населення, запровадили на тлі військового протистояння між Ізраїлем і ХАМАС - палестинським радикальним ісламістським угрупованням.

Його підвищили до максимального після нападу чоловіка з ножем під вигуки "Аллах акбар" на школу в місті Аррас. Він убив вчителя, поранив ще одного викладача та серйозно поранив охоронця навчального закладу. Учні не постраждали.

Мотиви вбивці поки що не відомі. За даними джерел AFP, ним виявився 20-річний чеченець, народжений в Росії, який раніше навчався у цьому ліцеї. Представник Асамблеї чеченців у Європі Шаміль Албаков уточнив у коментарі французькому радіо RFi, що нападник був вихідцем з Інгушетії.