У Франції через погрози нападу евакуювали аеропорти
У середу, 18 жовтня, через погрози нападу у Франції евакуювали низку аеропортів.
По всій країні була порушена робота щонайменше десяти аеропортів. Деякі з них після перевірки відновили нормальну роботу.
Так, через загрозу евакуювали аеропорти Страсбурга, Ніцци, Тулузи, Ліона, Бордо, Лілля, Нанта, Бове та По. В аеропортах Ніцци, Ліона та Лілля робота відновилася після короткочасної перерви.
На два паризькі міжнародні аеропорти - Орлі та аеропорт імені Шарля-де-Голля - тривога не поширювалась.
Водночас з міркувань безпеки вже втретє за останні кілька днів евакуювали Версальський палац.
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Максимальний рівень терористичної загрози у Франції
Підвищений рівень терористичної загрози у Франції, де проживає значна кількість єврейського та мусульманського населення, запровадили на тлі військового протистояння між Ізраїлем і терористами ХАМАСу - палестинського радикального ісламістського угруповання.
Його підвищили до максимального після нападу чоловіка з ножем під вигуки "Аллах акбар" на школу в місті Аррас. По всій країні розгорнули до семи тисяч солдатів задля посилення охорони всіх шкіл і єврейських установ.
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