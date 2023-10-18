У Франції через погрози нападу евакуювали аеропорти

Через погрози нападу припинилась робота десяти французьких аеропортів і Версальського палацу.

У середу, 18 жовтня, через погрози нападу у Франції евакуювали низку аеропортів.

По всій країні була порушена робота щонайменше десяти аеропортів. Деякі з них після перевірки відновили нормальну роботу.

Так, через загрозу евакуювали аеропорти Страсбурга, Ніцци, Тулузи, Ліона, Бордо, Лілля, Нанта, Бове та По. В аеропортах Ніцци, Ліона та Лілля робота відновилася після короткочасної перерви.

На два паризькі міжнародні аеропорти - Орлі та аеропорт імені Шарля-де-Голля - тривога не поширювалась.

Водночас з міркувань безпеки вже втретє за останні кілька днів евакуювали Версальський палац.

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Максимальний рівень терористичної загрози у Франції

Підвищений рівень терористичної загрози у Франції, де проживає значна кількість єврейського та мусульманського населення, запровадили на тлі військового протистояння між Ізраїлем і терористами ХАМАСу - палестинського радикального ісламістського угруповання.

Його підвищили до максимального після нападу чоловіка з ножем під вигуки "Аллах акбар" на школу в місті Аррас. По всій країні розгорнули до семи тисяч солдатів задля посилення охорони всіх шкіл і єврейських установ.

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