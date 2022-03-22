Відновлювані джерела енергії

Як у Німеччині будують вітряні електростанції (07.06.2021)

Німеччина поступово відмовляється від вугілля і робить ставку на енергію вітру. По всій країні активно будують нові вітряні електростанції. DW побувала на одній з таких будов і поцікавилася у місцевих, чому вони проти.