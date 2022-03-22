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Відновлювані джерела енергії

Відновлювані джерела енергії - енергія сонця, вітру, води тощо. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відновлювані джерела енергії".

Відновлювані джерела енергії здатні самостійно поновлюватися. Таке поновлення відбувається природним шляхом. До відновлюваних джерел енергії відносяться, зокрема, енергія сонця, енергія вітру та води, органічна біомаса та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго 22.03.2022

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів DW про підсумки переговорів у Катарі та ОАЕ, які, зокрема, покликані знизити залежність Німеччини від російських енергоносіїв.
Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики

Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики 19.03.2022

Уряд у Брюсселі погодився продовжити до 2035 року експлуатацію двох ядерних реакторів. Водночас влада хоче прискорити перехід на відновлювані джерела енергії.

Нові технології для зберігання сонячної енергії (20.01.2022) 20.01.2022

Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Від фермерів до виробників струму (02.11.2021)

Від фермерів до виробників струму (02.11.2021) 02.11.2021

98 відсотків виробленої в Уругвай енергії - зелена. Навіть власники ранчо встановлюють вітряні турбіни. Як це вдається?

Чим німці сьогодні обігрівають житло, і як це зміниться у майбутньому

Чим німці сьогодні обігрівають житло, і як це зміниться у майбутньому 20.10.2021

Газове опалення втрачає популярність у Німеччині, йому на заміну приходить електрика і "зелені" технології, особливо теплові насоси. У німецьких новобудовах вони вже домінують.

Вуличні ліхтарі на енергії вітру - винахід з Німеччини (31.08.2021) 31.08.2021

Студент дизайну з Берліна розробив кліматично нейтральний вуличний ліхтар, який працює на енергії вітру і вмикається лише за потреби. Дивіться, як він функціонує!
Чи така зелена Німеччина, як її малюють? (відео)

Чи така "зелена" Німеччина, як її малюють? (відео) 05.07.2021

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Та чи збігаються факти із "зеленим" іміджем німців? Рейчел Стюарт з'ясувала.

"Зелена" Німеччина: чи збігаються факти з іміджем (02.07.2021) 02.07.2021

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.

Світова вітроенергетика: ділові настрої досягли максимуму

Світова вітроенергетика: ділові настрої досягли максимуму 14.06.2021

Виробники вітрогенераторів і оператори вітропарків відчувають зростання попиту в ключових регіонах планети, особливо в Азії та США, і впевнені в перспективах "зеленого" водню. Є шанс і для України.

Як у Німеччині будують вітряні електростанції (07.06.2021) 07.06.2021

Німеччина поступово відмовляється від вугілля і робить ставку на енергію вітру. По всій країні активно будують нові вітряні електростанції. DW побувала на одній з таких будов і поцікавилася у місцевих, чому вони проти.

Невичерпний потенціал зеленої енергії (07.05.2021) 07.05.2021

Відновлювані джерела енергії замінять викопне паливо швидше, ніж досі вважалося. Принаймні це прогнозує аналітичний центр Carbon Tracker. Дивіться, як швидко зелена енергія витіснить нафту!

Байден вбачає значний економічний потенціал у захисті клімату

Байден вбачає значний економічний потенціал у захисті клімату 23.04.2021

Боротьба зі змінами клімату надає великі можливості для економічного розвитку, зокрема для створення високооплачуваних робочих місць, переконаний президент США Джо Байден.
Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео) 06.04.2021

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?
Пальне майбутнього: чому водень буває зеленим та сірим (відео)

Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео) 24.01.2021

Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (15.01.2021) 15.01.2021

Бум на сонячну енергетику нині спостерігається по цілому світу. Адже витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

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