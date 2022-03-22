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Відновлювані джерела енергії - енергія сонця, вітру, води тощо. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відновлювані джерела енергії".
Відновлювані джерела енергії здатні самостійно поновлюватися. Таке поновлення відбувається природним шляхом. До відновлюваних джерел енергії відносяться, зокрема, енергія сонця, енергія вітру та води, органічна біомаса та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.
У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.
Бум на сонячну енергетику нині спостерігається по цілому світу. Адже витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.