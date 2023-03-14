Енергетика в Німеччині: міфи факти

"Через енергетичну кризу Німеччина забула про свій кліматичний порядок денний, відвернулася від відновлюваних джерел енергії, згадала про атомну енергетику і, головне, якомога більше спалювала вугілля". Приблизно так лунає доволі поширене пояснення того, як Німеччині вдалося торік - і взимку цього року - забезпечити себе електроенергією і уникнути перебоїв з енергопостачанням, хоча Росія в особі "Газпрому" спочатку різко скоротила, а потім повністю припинила постачання трубопровідного газу.

Вугілля забезпечує третину електроенергії у Німеччині

Якою мірою таке пояснення стабільного функціонування німецької електроенергетики відповідає дійсності? Що тут міф, а що реальність? Розібратися в цьому допоможуть нові дані Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis) за минулий рік. Розгорнуте повідомлення під заголовком "Виробництво електроенергії 2022: третина з вугілля, чверть з вітру" було опубліковано 9 березня.

Отже, Destatis підтверджує: "Як і впродовж попередніх років,вугілля залишалося і в 2022 найважливішим енергоносієм при виробництві електроенергії в Німеччині". Причому вироблення струму вугільними електростанціями справді зросло, хоча далеко не так сильно, як могло здатися: на 8,4 відсотка. Як наслідок частка вугілля (60 відсотків місцевого бурого та 40 відсотків імпортного кам'яного) у генерації електроенергії збільшилася з 30,2 відсотка у 2021 році до 33,3 відсотка у минулому.

Видобуток бурого вугілля в кар'єрі Garzweiler поблизу Кельна Фото: Mircea Gherase

Іншими словами, дві третини струму були вироблені не з вугілля, тож ні про яке тотальне повернення німецької електроенергетики до спалювання цього особливо шкідливого для клімату та екології енергоносія не йдеться. Ренесанс вугілля у Німеччині - це явний міф.

Тут, щоправда, слід уточнити, що Destatis включає у свою статистику ті генерувальні потужності, які виробляють електроенергію для загального користування, і не враховує ті електростанції на заводах, які обслуговують лише конкретні підприємства. Минулого року ціла низка таких заводських електростанцій у рамках загальнонаціональної кампанії економії енергії та через надзвичайну дорожнечу газу перейшла на вугілля, так що, зрештою, його частка, вочевидь, виявилася на пару відсоткових пунктів вищою за зазначені 33 відсотки, але вона у будь-якому разі не стала панівною.

Частки газу та фотовольтаїки майже зрівнялися

До речі, про газ. Через особливо високу залежність від Росії в газовій сфері уряд ФРН прагнув торік максимально знизити споживання цього енергоносія, і його використання в німецькій електроенергетиці скоротилося на 11,3 відсотка, а частка газу зменшилася до 11,4 відсотка. Отже, він залишився третім за важливістю енергоносієм при виробленні електрики, але вже цього року може опуститися на четверте місце.

Сонячна електростанція Weesow-Willmersdorf під Берліном стала до роботи 2020 року Фото: EnBW/Paul Langrock

А все через те, що 2022 року потужний стрибок здійснила фотовольтаїка. Виробництво електроенергії за допомогою сонячної енергії збільшилось у Німеччині на 19,5 відсотка. Destatis пояснює це як масштабним встановленням нових сонячних батарей (їхня сумарна потужність зросла на 13 відсотків), так і великою кількістю сонячних годин.

Тож, якщо 2021 року частка фотовольтаїки у виробництві електроенергії становила 8,7 відсотка, то минулого року вона досягла вже 10,4 відсотка і тим самим майже впритул наблизилася до частки природного газу. Всі ці дані вкотре розвіюють міф про те, ніби в такій "північній" країні, як Німеччина, сонячна енергетика має мало перспектив.

Роль відновлюваних джерел і особливо вітру продовжує посилюватися

Однак головним відновлюваним джерелом енергії у ФРН був, залишається і залишиться вітер. Німецька вітроенергетика збільшила торік виробництво електрики на 9,4 відсотка. Destatis, щоправда, пояснює це низькою базою порівняно бідного на вітер 2021 року, адже встановлення нових вітрогенераторів останнім часом радше пробуксовувало. Проте частка вітроенергетики зросла протягом року з 21,6 відсотка до 24,1 відсотка. Тим самим вітер закріпив за собою статус другого за важливістю енергоносія в електроенергетиці Німеччини.

Біогазова установка в містечку Шпакебюль на півночі Німеччини Фото: Gero Rueter/DW

Водночас роль гідроенергетики була і залишається доволі скромною (частка в 3,2 відсотка ), до того ж торік через особливо посушливе літо вироблення електроенергії на німецьких ГЕС скоротилося на 12 відсотків. У Німеччині вода як енергоносій поступається навіть біогазу (5,8 відсотка).

Якщо ж скласти всі види відновлюваних джерел енергії, то їхня сумарна частка, що становила 2021 року 42,3 відсотка, зросла торік до 46,3 відсотка. Це наочно показує: згортання відновлюваної енергетики у Німеччині - чистий міф. Destatis наголошує у своєму повідомленні, що з 2018 року частка конвенційних енергоносіїв (викопне паливо + атом) неухильно знижується. Тоді вона становила 62,8 відсотка, минулого року скоротилася до 53,7 відсотка. А цього року, мабуть, уперше становитиме менше половини, що в окремих кварталах вже траплялося.

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Атомні реактори співставні з біогазовими установками

Щонайпізніше в середині квітня очікується остаточне відключення останніх трьох енергоблоків німецьких атомних електростанцій. Їх мали вивести з експлуатації ще 31 грудня 2022 року, проте уряд ФРН в умовах енергетичної кризи вирішив, щоб підстрахуватися, продовжити їхню роботу на кілька місяців.

Широко розповсюджений міф про велику роль АЕС, що залишилися в німецькій електроенергетиці. З повідомлення Destatis випливає, що їхня частка склала торік 6,4 відсотка. Це означає, що німецькі ядерні реактори виробили не набагато більше електрики, ніж німецькі біогазові установки, експлуатація і тим паче будівництво яких обходиться незрівнянно дешевше, незважаючи на питання безпеки та захоронення відходів.

До відключення атомної електростанції Isar 2 в Баварії залишилося близько місяця Фото: picture alliance/dpa

Унікальна ситуація через проблеми французьких АЕС

Міфом, принаймні у конкретних умовах 2022 року, виявилося й твердження, що Німеччина, з одного боку, відмовляється від атомної енергетики, а з іншого боку імпортує електрику, вироблену на французьких АЕС. Торік атомна енергетика Франції, як відомо, переживала дуже серйозну кризу: упродовж певного часу приблизно половина атомних станцій простоювала через різні технічні проблеми.

Тепер Destatis зафіксувало наслідки всіх цих збоїв: імпорт електроенергії із сусідньої країни впав на цілих 62 відсотки. "2022-й став першим роком за весь час ведення статистики з 1990 року, коли Німеччина більше експортувала електроенергії до Франції, ніж імпортувала звідти", - констатує відомство.

Однак його співробітники не можуть визначити, за допомогою яких енергоносіїв було вироблено той струм, який пішов у французькі енергомережі. Цілком можливо, що для підтримки партнера ЄС довелося додатково спалювати вугілля і газ. Тож якщо цього року Франції вдасться стабілізувати роботу своїх АЕС, то Німеччина, можливо, заощадить суттєві обсяги викопних енергоносіїв. І тим самим посприяє подальшому збільшенню частки відновлюваних джерел енергії у своїй електроенергетиці, а також подальшому зниженню цін на вугілля, газ та електроенергію.

Деіндустріалізація в Німеччині To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video