Вихід ФРН з атомної енергетики відкладено до 2023 року

Три останні атомні електростанції Німеччини працюватимуть до 15 квітня 2023 року. Спочатку їх планували відключити наприкінці цього року. Відтермінування має забезпечити електропостачання країни майбутньої зими.

На тлі кризи, спричиненої дефіцитом енергоносіїв, німецький Бундестаг вирішив відтермінувати повну відмову ФРН від ядерної енергетики та продовжити експлуатацію трьох атомних енергоблоків, що досі функціонують в країні, до 15 квітня 2023 року. Тим самим депутати підтримали рішення, ухвалене раніше урядом Німеччини та канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Рішення націлене на посилення енергобезпеки майбутньої зими

Під час поіменного голосування в п'ятницю, 11 листопада, дев'ять членів партії "Союз-90"/Зелені", котра входить до правлячої в Німеччині коаліції, зокрема ексміністр охорони навколишнього середовища ФРН Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin), виступили проти продовження експлуатації АЕС, ще один представник зелених утримався. Інші члени правлячої коаліції підтримали рішення про відтермінування. У результаті "за" проголосували 375 парламентарів, "проти" - 216, ще 70 утрималися.

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Клопотання опозиційного блоку консерваторів ХДС/ХСС щодо продовження терміну експлуатації АЕС не менше ніж до кінця 2024 року було відхилено, як і пропозиція правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) відновити фінансування наукових розробок у галузі ядерної енергетики.

Рішенням продовжити на кілька місяців експлуатацію АЕС влада Німеччини розраховує посилити безпеку електропостачання в майбутній зимовий період з урахуванням припинення постачання російських нафти й газу. Спочатку остаточне відключення останніх німецьких АЕС, які залишаються в експлуатації, планувалося на кінець 2022 року. Можливе продовження їхньої роботи викликало суперечки всередині правлячої коаліції, проти нього рішуче виступали зелені.

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