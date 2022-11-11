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Енергетична криза
АЕС в НІмеччині
АЕС в НІмеччиніФото: picture alliance/dpa
ПолітикаНімеччина

Вихід ФРН з атомної енергетики відкладено до 2023 року

Ольга Лебедєва | Роман Губа
1 год. тому

Три останні атомні електростанції Німеччини працюватимуть до 15 квітня 2023 року. Спочатку їх планували відключити наприкінці цього року. Відтермінування має забезпечити електропостачання країни майбутньої зими.

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На тлі кризи, спричиненої дефіцитом енергоносіїв, німецький Бундестаг вирішив відтермінувати повну відмову ФРН від ядерної енергетики та продовжити експлуатацію трьох атомних енергоблоків, що досі функціонують в країні, до 15 квітня 2023 року. Тим самим депутати підтримали рішення, ухвалене раніше урядом Німеччини та канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Рішення націлене на посилення енергобезпеки майбутньої зими

Під час поіменного голосування в п'ятницю, 11 листопада, дев'ять членів партії "Союз-90"/Зелені", котра входить до правлячої в Німеччині коаліції, зокрема ексміністр охорони навколишнього середовища ФРН Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin), виступили проти продовження експлуатації АЕС, ще один представник зелених утримався. Інші члени правлячої коаліції підтримали рішення про відтермінування. У результаті "за" проголосували 375 парламентарів, "проти" - 216, ще 70 утрималися.

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Клопотання опозиційного блоку консерваторів ХДС/ХСС щодо продовження терміну експлуатації АЕС не менше ніж до кінця 2024 року було відхилено, як і пропозиція правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) відновити фінансування наукових розробок у галузі ядерної енергетики.

Рішенням продовжити на кілька місяців експлуатацію АЕС влада Німеччини розраховує посилити безпеку електропостачання в майбутній зимовий період з урахуванням припинення постачання російських нафти й газу. Спочатку остаточне відключення останніх німецьких АЕС, які залишаються в експлуатації, планувалося на кінець 2022 року. Можливе продовження їхньої роботи викликало суперечки всередині правлячої коаліції, проти нього рішуче виступали зелені.

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