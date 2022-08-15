Тривала спека ускладнила життя французьким атомникам

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Ось уже кілька тижнів у Франції стоїть спекотна спека. Це шкодить роботі атомних електростанцій країни, які є головним джерелом електроенергії у Франції.
Ось уже кілька тижнів у Франції температура повітря незмінно тримається біля позначки 40 градусів за Цельсієм. Унаслідок тривалої спеки й посухи в багатьох регіонах виник брак питної води, висихають ґрунти, вирують лісові пожежі. Потерпають від спеки й атомні електростанції (АЕС) країни.
Згідно з технічними вимогами, потрібно зупинити приблизно п'яту частину з 56 реакторів, що перебувають в експлуатації у Франції, або, принаймні, обмежити їхню потужність до мінімуму, оскільки річки, в які вони скидають нагріту охолоджувальну воду, зараз занадто теплі - температура води в них перевищує встановлену максимальну норму. Утім, французький уряд призупинив дію цього правила, щонайменше до 11 вересня. До такого кроку чиновників у Парижі підштовхує те, що більш ніж половину енергоблоків й так простоюватимуть кілька місяців через планові або позапланові ремонтні роботи. Зазвичай у Франції на атомну енергетику припадає близько 70 відсотків електрогенерації - більше, ніж в будь-якій іншій країні. Тож нинішні труднощі не мають поставити під сумнів цю енергетичну стратегію, хоч у декого це й викликає невдоволення.
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Розташована на південному заході Франції АЕС Гольфеш - одна з атомних електростанцій, для якої зроблено виняток. Нині одних з двох реакторів цієї АЕС - на позаплановому ремонті. Як і на одинадцяти інших реакторах, кілька місяців тому там виявили корозію та невеликі тріщини в патрубках, що мають стосунок до систем безпеки. Однак другий енергоблок продовжує роботу попри спеку. "Я просто не розумію, як можна було дозволити його експлуатацію, коли він має руйнівний вплив на екосистему", - говорить DW Жан-П'єр Дельфо, член екологічної асоціації FNE86. Він і ще два екологи продираються крізь високі зарості очерету на березі річки Гаронна в 42-градусну спеку вдень, щоб взяти пробу води. За ними видно білу пару, що підіймається з однієї з двох гігантських градирень АЕС Гольфеш.
"Тепер через спеку річкою Гаронна протікає набагато менше води, ніж зазвичай. АЕС Гольфеш використовує воду для охолодження, частина її випаровується, тому назад в річку потрапляє менше води, ніж з неї було взято. І ця вода на шість градусів тепліша, ніж та, що в річці. Це ще більше нагріває річку та ще й знищує мікроводорості. А вони - пожива для деяких дрібних риб, які, своєю чергою, є їжею для більших риб. Порушено ввесь харчовий ланцюг!"- обурюється Дельфо. Цей 79-річний чоловік вже близько 50 років є активним противником ядерної енергетики й брав участь в демонстраціях проти реалізації проєкту ще до того, як побудували АЕС Гольфеш. "У теплій воді живе більше бактерій й мікроорганізмів, тому в неї доводиться додавати більше хімікатів, перш ніж її можна буде знову використовувати як водопровідну воду. А потім ми п'ємо ці хімікати", - додає він.
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Електроенергетична компанія EDF, яка експлуатує всі ядерні реактори у Франції, відмовила DW у проханні про коментар. В електронному листі представниця компанії написала, що дана ситуація є "винятковою" і що попередні екологічні проби, взяті компанією, не показали жодного негативного впливу на флору і фауну навколо постраждалих від спеки реакторів. Нинішні складнощі, схоже, не означають екзистенціальної кризи для ядерної енергетики Франції. Тим часом уряд планує найближчим часом повну націоналізацію EDF і виношує плани побудувати додаткові ядерні реактори.
Такі задуми неабияк насторожують Анну Креті, яка очолює кафедру кліматичної економіки в університеті Дофін в Парижі. "Не зовсім зрозуміло, як це працюватиме технологічно, особливо в короткостроковій перспективі", - каже вона в інтерв'ю DW. "Уряд хоче зробити ставку на так звані малі модульні реактори, для яких на сьогодні існує близько 40 технологій, а всі вони поки перебувають на експериментальній стадії. Можливо, пройде ще п'ять або десять років, перш ніж у нас з'явиться готова для ринку модель", - пояснює експертка.
Крім того, Франція планує побудувати додаткові водо-водяні ядерні реактори на основі так званої моделі EPR, будівництво яких стикається з численними труднощами. За даними енергокомпанії EDF, вартість єдиної поки у Франції АЕС з такими реакторами у Фламанвілі на півночі країни вже становить близько 13 мільярдів євро, що приблизно в чотири рази більше, ніж передбачалося спочатку. Якщо вірити даним Рахункової палати Франції, кошторис робіт зі спорудження цього об'єкта уже перевищив 19 мільярдів євро. Введення в експлуатацію заплановано на наступний рік, на десять років пізніше, ніж планувалося. Повідомляється також, що у Великобританії, Китаї та Фінляндії теж є затримки в будівництві на АЕС з реакторами моделі EPR, а також проблеми з проєктуванням і виробництвом.
А проте, уряд Франції виділив 150 мільярдів євро для атомного сектора - на обслуговування наявних і будівництво нових атомних електростанцій. "У галузі відновлюваних джерел енергії й близько немає порівнянної інвестиційної підтримки. Навіть попри те, що уряд працює над законом, що має прискорити розвиток проєктів з розвитку відновлюваних джерел енергії. Це при тому, що такі технології готові до виходу на ринок, а за останні кілька років їхня вартість різко знизилася", - додає Креті. Франція - єдина європейська країна, яка не виконала свої цільові показники ЄС на 2020 рік щодо розбудови відновлюваної енергетики: на її частку припадає лише близько 19 відсотків виробництва електроенергії у Франції, а не 23, як було заплановано.
Але у цієї стратегії є свої причини, пояснює Крістіан Егенхофер, старший науковий співробітник Брюссельського аналітичного центру CEPS. "Франція також інвестує в ядерну енергетику в рамках так званої стратегічної автономії. Нам потрібні вчені-ядерники та інженери для обслуговування 100 або близько того європейських атомних електростанцій - в іншому разі нам доведеться віддати ці контракти американським, китайським або корейським фахівцям, що стане безпековою проблемою", - розповів експерт в інтерв'ю DW. Європа прагне до стратегічної автономії в галузі оборони, а також в енергетиці, що означає, що континент хоче опиратися на власні сили в цих галузях.
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"У Франції також існує проблема з електромережею: вона зосереджена навколо Парижа, де, власне, й споживається значна частина електроенергії. Тобто електроенергію транспортують у столицю, звідки вона відправляється в інші регіони країни", - пояснив Егенхофер. "Для відновлюваних джерел енергії потрібно будувати децентралізовану енергосистему, а на її розбудову підуть роки", - додав він. Утім, Егенхофер так само сумнівається, що Франції вдасться добудувати нові ядерні реактори - він вважає, що в довгостроковій перспективі країна перейде на відновлювані джерела енергії.
На це також сподівається Філіп Манте, відповідальний за питання клімату член французької партії "Європа, екологія, зелені" (EELV), що виступає проти спорудження нових атомних електростанцій, але не хоче відразу ж закривати старі АЕС заради енергетичної безпеки. "Навіть для прихильників ядерної енергетики має бути зрозуміло, що в умовах нинішньої надзвичайної ситуації ми маємо негайно інвестувати величезні кошти у відновлювані джерела енергії", - сказав він в інтерв'ю DW. "У будь-якому разі, цієї зими слід очікувати перебоїв з електрикою - нам всім потрібно терміново запасатися теплими светрами", - застеріг політик.
Сусідні країни, ймовірно, також будуть стежити за ситуацією у Франції, вважає він. Країна була найбільшим в Європі експортером електроенергії, особливо в літній період. Однак цього року Франція буде імпортувати більше енергії, ніж експортувати. Це, ймовірно, посилить тиск на ціни на енергоносії, які й так вже різко злетіли через війну в Україні й викликане нею скорочення поставок газу з Росії, не виключає політик.
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