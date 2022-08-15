Тривала спека ускладнила життя французьким атомникам

Ось уже кілька тижнів у Франції температура повітря незмінно тримається біля позначки 40 градусів за Цельсієм. Унаслідок тривалої спеки й посухи в багатьох регіонах виник брак питної води, висихають ґрунти, вирують лісові пожежі. Потерпають від спеки й атомні електростанції (АЕС) країни.

Згідно з технічними вимогами, потрібно зупинити приблизно п'яту частину з 56 реакторів, що перебувають в експлуатації у Франції, або, принаймні, обмежити їхню потужність до мінімуму, оскільки річки, в які вони скидають нагріту охолоджувальну воду, зараз занадто теплі - температура води в них перевищує встановлену максимальну норму. Утім, французький уряд призупинив дію цього правила, щонайменше до 11 вересня. До такого кроку чиновників у Парижі підштовхує те, що більш ніж половину енергоблоків й так простоюватимуть кілька місяців через планові або позапланові ремонтні роботи. Зазвичай у Франції на атомну енергетику припадає близько 70 відсотків електрогенерації - більше, ніж в будь-якій іншій країні. Тож нинішні труднощі не мають поставити під сумнів цю енергетичну стратегію, хоч у декого це й викликає невдоволення.

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Розташована на південному заході Франції АЕС Гольфеш - одна з атомних електростанцій, для якої зроблено виняток. Нині одних з двох реакторів цієї АЕС - на позаплановому ремонті. Як і на одинадцяти інших реакторах, кілька місяців тому там виявили корозію та невеликі тріщини в патрубках, що мають стосунок до систем безпеки. Однак другий енергоблок продовжує роботу попри спеку. "Я просто не розумію, як можна було дозволити його експлуатацію, коли він має руйнівний вплив на екосистему", - говорить DW Жан-П'єр Дельфо, член екологічної асоціації FNE86. Він і ще два екологи продираються крізь високі зарості очерету на березі річки Гаронна в 42-градусну спеку вдень, щоб взяти пробу води. За ними видно білу пару, що підіймається з однієї з двох гігантських градирень АЕС Гольфеш.

Екоактивіст Жан-П'єр Дельфо

"Порушено весь харчовий ланцюг"

"Тепер через спеку річкою Гаронна протікає набагато менше води, ніж зазвичай. АЕС Гольфеш використовує воду для охолодження, частина її випаровується, тому назад в річку потрапляє менше води, ніж з неї було взято. І ця вода на шість градусів тепліша, ніж та, що в річці. Це ще більше нагріває річку та ще й знищує мікроводорості. А вони - пожива для деяких дрібних риб, які, своєю чергою, є їжею для більших риб. Порушено ввесь харчовий ланцюг!"- обурюється Дельфо. Цей 79-річний чоловік вже близько 50 років є активним противником ядерної енергетики й брав участь в демонстраціях проти реалізації проєкту ще до того, як побудували АЕС Гольфеш. "У теплій воді живе більше бактерій й мікроорганізмів, тому в неї доводиться додавати більше хімікатів, перш ніж її можна буде знову використовувати як водопровідну воду. А потім ми п'ємо ці хімікати", - додає він.

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Електроенергетична компанія EDF, яка експлуатує всі ядерні реактори у Франції, відмовила DW у проханні про коментар. В електронному листі представниця компанії написала, що дана ситуація є "винятковою" і що попередні екологічні проби, взяті компанією, не показали жодного негативного впливу на флору і фауну навколо постраждалих від спеки реакторів. Нинішні складнощі, схоже, не означають екзистенціальної кризи для ядерної енергетики Франції. Тим часом уряд планує найближчим часом повну націоналізацію EDF і виношує плани побудувати додаткові ядерні реактори.

Занадто тепла вода шкодить екосистемі

Будівництво нових атомних електростанцій викликає багато запитань

Такі задуми неабияк насторожують Анну Креті, яка очолює кафедру кліматичної економіки в університеті Дофін в Парижі. "Не зовсім зрозуміло, як це працюватиме технологічно, особливо в короткостроковій перспективі", - каже вона в інтерв'ю DW. "Уряд хоче зробити ставку на так звані малі модульні реактори, для яких на сьогодні існує близько 40 технологій, а всі вони поки перебувають на експериментальній стадії. Можливо, пройде ще п'ять або десять років, перш ніж у нас з'явиться готова для ринку модель", - пояснює експертка.

Крім того, Франція планує побудувати додаткові водо-водяні ядерні реактори на основі так званої моделі EPR, будівництво яких стикається з численними труднощами. За даними енергокомпанії EDF, вартість єдиної поки у Франції АЕС з такими реакторами у Фламанвілі на півночі країни вже становить близько 13 мільярдів євро, що приблизно в чотири рази більше, ніж передбачалося спочатку. Якщо вірити даним Рахункової палати Франції, кошторис робіт зі спорудження цього об'єкта уже перевищив 19 мільярдів євро. Введення в експлуатацію заплановано на наступний рік, на десять років пізніше, ніж планувалося. Повідомляється також, що у Великобританії, Китаї та Фінляндії теж є затримки в будівництві на АЕС з реакторами моделі EPR, а також проблеми з проєктуванням і виробництвом.

АЕС у Фламанвілі

А проте, уряд Франції виділив 150 мільярдів євро для атомного сектора - на обслуговування наявних і будівництво нових атомних електростанцій. "У галузі відновлюваних джерел енергії й близько немає порівнянної інвестиційної підтримки. Навіть попри те, що уряд працює над законом, що має прискорити розвиток проєктів з розвитку відновлюваних джерел енергії. Це при тому, що такі технології готові до виходу на ринок, а за останні кілька років їхня вартість різко знизилася", - додає Креті. Франція - єдина європейська країна, яка не виконала свої цільові показники ЄС на 2020 рік щодо розбудови відновлюваної енергетики: на її частку припадає лише близько 19 відсотків виробництва електроенергії у Франції, а не 23, як було заплановано.

У Франції є свої причини

Але у цієї стратегії є свої причини, пояснює Крістіан Егенхофер, старший науковий співробітник Брюссельського аналітичного центру CEPS. "Франція також інвестує в ядерну енергетику в рамках так званої стратегічної автономії. Нам потрібні вчені-ядерники та інженери для обслуговування 100 або близько того європейських атомних електростанцій - в іншому разі нам доведеться віддати ці контракти американським, китайським або корейським фахівцям, що стане безпековою проблемою", - розповів експерт в інтерв'ю DW. Європа прагне до стратегічної автономії в галузі оборони, а також в енергетиці, що означає, що континент хоче опиратися на власні сили в цих галузях.

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"У Франції також існує проблема з електромережею: вона зосереджена навколо Парижа, де, власне, й споживається значна частина електроенергії. Тобто електроенергію транспортують у столицю, звідки вона відправляється в інші регіони країни", - пояснив Егенхофер. "Для відновлюваних джерел енергії потрібно будувати децентралізовану енергосистему, а на її розбудову підуть роки", - додав він. Утім, Егенхофер так само сумнівається, що Франції вдасться добудувати нові ядерні реактори - він вважає, що в довгостроковій перспективі країна перейде на відновлювані джерела енергії.

Усередині одного зі споруджуваних енергоблоків на АЕС Фламанвіль, де стоятиме реактор типу EPR

Невже будуть перебої з електрикою взимку?

На це також сподівається Філіп Манте, відповідальний за питання клімату член французької партії "Європа, екологія, зелені" (EELV), що виступає проти спорудження нових атомних електростанцій, але не хоче відразу ж закривати старі АЕС заради енергетичної безпеки. "Навіть для прихильників ядерної енергетики має бути зрозуміло, що в умовах нинішньої надзвичайної ситуації ми маємо негайно інвестувати величезні кошти у відновлювані джерела енергії", - сказав він в інтерв'ю DW. "У будь-якому разі, цієї зими слід очікувати перебоїв з електрикою - нам всім потрібно терміново запасатися теплими светрами", - застеріг політик.

Сусідні країни, ймовірно, також будуть стежити за ситуацією у Франції, вважає він. Країна була найбільшим в Європі експортером електроенергії, особливо в літній період. Однак цього року Франція буде імпортувати більше енергії, ніж експортувати. Це, ймовірно, посилить тиск на ціни на енергоносії, які й так вже різко злетіли через війну в Україні й викликане нею скорочення поставок газу з Росії, не виключає політик.

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