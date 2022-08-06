У Німеччині попередили: економити енергію доведеться ще більше

Федеральне агентство мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) попередило, що споживачі у Німеччині повинні заощаджувати значно більше енергії, ніж передбачалося раніше. Глава агентства Клаус Мюллер (Klaus Müller) заявив, що через "скорочення поставок газу з Росії дефіциту можна буде запобігти тільки у тому разі, якщо споживачі заощадять не менше 20 відсотків", цитує у суботу, 6 серпня, видання Die Welt.

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Крім того, транзит газу до сусідніх країн також доведеться скоротити на 20 відсотків. У разі нестачі газу приватні домогосподарства не будуть захищені від запроваджених обмежень, наголосив Мюллер. Він припустив видання постанов, що дозволятимуть обігрів лише окремих приміщень. Також Мюллер застеріг від опалення за допомогою радіаторів, що працюють від електрики. За його словами, це дуже дорога ідея, оскільки навіть за високих цін на газ опалення електрикою обходиться на 50 відсотків дорожче.

Роботу АЕС можуть продовжити

Мюллер також наголосив, що є вагомі причини для другого стрес-тесту електропостачання, який наразі проводиться чотирма операторами електромереж. До цього слід поставитися серйозно: "Ми побачимо, чи це призведе до того, що в Німеччині атомним електростанціям доведеться працювати довше".

Президент Федерального агентства з мереж не захотів відповісти, чи можливе продовження роботи німецьких АЕС за межами так званої "подовженої експлуатації" на кілька місяців. "Насамперед питання в тому, що є актуальним для наступної зими", - наголосив Мюллер.

Залежність від російського газу

З 1 серпня Німеччина планувала повністю відмовитись від російського вугілля, а з 31 грудня - від російської нафти. За словами заступника міністра фінансів ФРН Йорґа Кукіза (Jörg Kukies), відмова від російських вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання ФРН. Раніше Росія постачала 40 відсотків споживаних Німеччиною вугілля та нафти.

Серйознішою, як говорить Кукіз, є залежність від російського газу. Європейський Союз отримує щороку близько 158 мільярдів кубометрів газу з Росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), дефіцит залишиться досить великим. Наразі Німеччина прискорено працює над створенням терміналів прийому СПГ. Уряд ФРН планує вже взимку запустити два з чотирьох запланованих плавучих терміналів на узбережжі Північного моря.