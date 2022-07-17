Зростання цін на газ у Німеччині може припинитись

З'явилися ознаки того, що ціни на газ у Німеччині стабілізувалися і далі не зростатимуть, заявив голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 17 липня.

"Цього тижня не було суттєвих стрибків цін на газ, хоча було закрито газопровід "Північний потік". Це може означати, що ринки вже внесли корективи з урахуванням втрати російських газових поставок і ми досягли стабільного рівня цін на газ", - зазначив Мюллер.

Він припустив, що мешканцям Німеччини, ймовірно, доведеться у найближчі дві зими зіткнутися із загрозою відсутності достатньої кількості газу. "Міністр економіки ФРН очікує, що влітку 2024 року ми зможемо стати незалежними від російського газу. Але істина полягає в тому, що ціни на пальне, ймовірно, не будуть такими низькими, як раніше", - зазначив голова BnetzA.

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Щодо наступної зими, за словами Мюллера, газові сховища в Німеччині заповнені майже на 65 відсотків, цього поки недостатньо, щоб обійтися в холоди без російського газу. Він нагадав, що оголошені роботи з технічного обслуговування газопроводу "Північний потік" мають завершитись 21 липня. "Тепер багато залежить від того, чи піде газ трубопроводом і скільки його буде", - попередив Мюллер.

Проявити солідарність із сусідами

Голова Федерального агентства з мереж вважає, що забороняти експорт палива до сусідніх європейських країн у разі виникнення газової кризи було б неправильним кроком. За його словами, така заборона порушить засади європейської солідарності.

"Подібно до того, як нині ми користуємося послугами портів зрідженого газу в Бельгії та Нідерландах, ми також зобов'язані допомогти сусіднім країнам у надзвичайній ситуації для постачання приватним домогосподарствам або лікарням", - упевнений Мюллер.

На початку тижня, 14 липня, голова Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер заявляв, що ціни на газ для споживачів у Німеччині можуть зрости втричі. "Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, розмір авансових платежів вже подвоюється, хоча наслідки війни в Україні в них взагалі не враховані. На 2023 рік споживачам слід налаштуватися щонайменше на збільшення суми втричі", - сказав він.

Залежність від російського газу

З 1 серпня Німеччина повністю відмовиться від російського вугілля , а з 31 грудня - від російської нафти. За словами заступника міністра фінансів ФРН Йорґа Кукіза (Jörg Kukies), відмова від російських вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання ФРН. Раніше Росія постачала 40 відсотків споживаних Німеччиною вугілля та нафти.

Серйознішою, як говорить Кукіз, є залежність від російського газу. Європейський Союз отримує щороку близько 158 мільярдів кубометрів газу з Росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), дефіцит залишиться досить великим. Наразі Німеччина прискорено працює над створенням терміналів прийому СПГ. Уряд ФРН планує вже взимку запустити два з чотирьох запланованих плавучих терміналів на узбережжі Північного моря.

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